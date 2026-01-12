3 NAVIKE UREĐENJE DOMA NA KOJE TREBA DA ZABORAVIMO: Dizajneri ih posebno ne vole

Ukoliko imate isti raspored u kući duži vremenski period, može vam delovati da je sve u redu, iako zapravo nije.

Početak nove godine je odlično vreme da dobro osmotrite svoj dom i napravite pregled onoga što više ne funkcioniše.

Dizajneri enterijera ističu nekoliko glavnih grešaka pri uređenju koje čine prostor "zagušljivim" i nedefinisanim.

Usklađivanje svega

- Ne verujemo u usklađivanje - kaže dizajnerka enterijera Tavija Forbs za The Spruce.

- Usklađivanje je bezbedno, ravno. Zainteresovani smo za napetost – mešanje metala, stilova, epoha

Forbs predlaže „pričanje priče“ kontrastnim kombinacijama. Tada se mešanje stilova oseća namerno, ali bez napora, kao da se sve jednostavno razvijalo tokom vremena.

Izbor funkcije umesto forme

Izbor stila umesto udobnosti je uobičajena greška u dizajnu, ali je takođe davanje prioriteta funkciji u odnosu na lepotu podjednako problematično.

- Lepota je vrsta funkcije. Način na koji se u sobi osećate – mirno, inspirisano, utemeljeno – važan je podjednako kao i gde idu utičnice. LJudi se kreću drugačije u prostoru koji odražava ko su - objašnjava Forbs.

Nedovoljno stilizovanje ulaznog prostora

Iako su neke sobe stilizovane previše formalno, dizajner enterijera Džon Meklejn ističe da je čest nedostatka dekora u glavnom ulazu ili predsoblju.

- Sam glavni ulaz zaslužuje malo doterivanja. Ulaz je trenutak koji kaže: "Dobrodošli, ovo smo mi". To je savršeno mesto za malo formalnosti.

Dizajner predlaže ulaganje u stilski dekor, upečatljivo osvetljenje i nameštaj koji će podići vaše predsoblje ili glavni ulaz na način koji postavlja ton celom domu.

- To je prolazni prostor za svaku drugu sobu, što znači da je njegova funkcija da bude lep i privlačan u svakom trenutku.

