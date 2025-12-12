6 BOJA KOJE ĆE VAM UPROPASTITI DNEVNU SOBU: Nekada su bile popularne, ali su danas pogrešan izbor

Izbor boje za krečenje može potpuno da promeni atmosferu doma.

Ipak, neke nijanse koje su nekada bile popularne danas se sve češće pokazuju kao pogrešan izbor.

Dizajneri enterijera objašnjavaju zašto određene boje čine dnevnu sobu hladnom, sterilnom ili prenapadnom, i predlažu toplije alternative koje daju osećaj udobnosti i prijatnosti.

Hladna siva

Nekada omiljena na Pinterestu, danas se sve češće doživljava kao sterilna i sumorna. Posebno mlađe generacije priznaju da im dnevna soba u hladnim sivim tonovima deluje beživotno, naročito uveče kada se uključi veštačko osvetljenje. Umesto toga, preporučuju se tople neutralne nijanse poput sive sa smeđim podtonom ili toup boje, koje prostoru daju toplinu.

Crvena i narandžasta

Iako živopisne i energične, ove boje u dnevnoj sobi mogu izazvati osećaj napetosti i nemira. Odlično funkcionišu u restoranima, gde podstiču dinamiku, ali nisu pogodne za prostor namenjen opuštanju. Ako volite intenzivne tonove, bolji izbor su nežne žute nijanse sa sivim podtonom ili neutralne boje sa primesom žutog, koje zadržavaju živost, ali deluju smirenije.

Jarka bela

Galerijska bela deluje kao siguran izbor, ali u dnevnoj sobi može izgledati suviše oštro i reflektujuće, naročito ako nema dovoljno prirodnog svetla. Osim toga, ističe svaku ogrebotinu i neravninu na zidu. Umesto sterilne bele, preporučuje se mekša bela sa krem podtonom, koja unosi svežinu, ali i toplinu.

Prljavoplava boja

Plava je boja koja može biti i neutralna i odvažna, ali prljavoplava sa hladnim podtonom često deluje zastarelo i jednolično. Takva nijansa može učiniti prostor hladnim i nepozivnim. Za razliku od nje, tamnoplava izgleda dramatično, ali istovremeno sveže i moderno. Ako volite plavu, birajte tonove sa toplim podtonovima crvene, narandžaste ili žute.

Žuta boja

Žuta se često bira da bi prostor delovao veselo, ali jarke i čiste žute nijanse na velikim površinama mogu biti prenapadne i naporne za oko. Osim toga, reflektuju se na kožu i nameštaj, pa mogu stvoriti neprijatan utisak. Topliji tonovi poput puter žute, boje pšenice ili prigušenog okera pružaju istu toplinu, ali bez prenaglašene živosti.

Hladna grež

Grež, mešavina sive i bež, dugo je bio popularna kao „savršena neutralna boja“. Međutim, varijante sa hladnim podtonom danas se sve više doživljavaju kao monotone i sterilne. Dizajneri predlažu da ih zamenite toplijim nijansama, poput smeđih i zemljanih tonova, koje prostoru daju prirodnu toplinu i udobnost.

Boja zidova je mnogo više od estetike – ona kreira atmosferu prostora i utiče na naše raspoloženje. Umesto hladnih i prenapadnih tonova, birajte nijanse koje unose toplinu, balans i prijatnost. Dnevna soba je srce doma, pa neka boje koje odaberete budu u službi udobnosti i opuštanja.

(Lepa i srećna)

