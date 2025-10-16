Oglas
9 SVAKODNEVNIH NAVIKA KOJE UBRZAVAJU STARENJE KOŽE: Imaju direktan uticaj

Prerano starenje kože nije neizbežno, ali mnogo toga zavisi od svakodnevnih navika

1760608084_profimedia-1001196015.jpg
Foto: Profimedia
Znakovi starenja, poput bora oko očiju, opuštene kože ili promena pigmentacije, često su ubrzani svakodnevnim navikama koje ne primećujemo. Stručnjak dr. Brendan Khong i njegove kolege upozoravaju da loše navike mogu značajno ubrzati proces starenja kože, pored genetike.

- Starenje kože je puno više od genetike. Stanice kože izložene su UV zracima, zagađenju, stresu i plavom svetlu sa ekrana. Loša hidratacija i nedostatak sna dodatno oštećuju kožu i ubrzavaju starenje - objašnjava dr. Khong, osnivač klinike Dr. BK Aesthetics u Londonu.

1. Vrući tuš

Vruća voda uklanja prirodna ulja sa kože, narušava kožnu barijeru i izaziva dehidraciju.

„Kronična dehidracija čini bore vidljivijim, a proširene krvne žile mogu izazvati upalu koja ubrzava razgradnju kolagena i elastina“, kaže dr. Khong.

Saveti: koristite mlaku vodu, perite lice iznad umivaonika i podignite bradu dok ste pod tušem. Nakon tuširanja, nežno osušite i hidrirajte kožu.

2. Preterano žvakanje žvakaće gume

Stalno žvakanje napreže mišiće lica, što može proširiti donji deo lica i doprineti formiranju bora.

3. Izbegavanje sunčanih naočara

Žmirkanje na jakom svetlu stvara dinamičke bore oko očiju koje s vremenom postaju statičke i teže se uklanjaju. Odaberite naočare sa 100% zaštitom od UVA i UVB zraka.

4. Preskakanje SPF-a zimi

UV zraci su prisutni tokom cele godine, čak i kroz oblake i prozore. Preskakanje kreme sa SPF-om može dovesti do do 80% vidljivog starenja kože.

5. Konzumiranje šećera i gaziranih pića

Visok unos šećera izaziva glikaciju, vezivanje šećera za kolagen i elastin, što dovodi do opuštanja kože i nastanka bora.

Saveti: smanjite slatke grickalice i gazirana pića, a umesto toga konzumirajte vodu, biljne čajeve i orašaste plodove.

6. Spavanje sa šminkom

Ostaviti šminku preko noći blokira pore i uzrokuje oksidativni stres, što slabi kolagen i ubrzava starenje kože.

Rešenje: dvostruko čišćenje lica – prvo uljem ili balzamom, potom blagim sredstvom na bazi vode.

7. Korišćenje telefona u krevetu

Plava svetlost iz ekrana izaziva oksidativni stres i može dovesti do razgradnje kolagena, pigmentacije i dodatnog starenja kože.

8. Pijenje kroz slamku

Kontrakcija mišića oko usta pri ispijanju napitaka kroz slamku može izazvati pojavu vertikalnih „pušačkih bora“.

9. Spavanje na boku

Pritisak lica na jastuk stvara bore koje s vremenom postaju trajne. Najbolja pozicija za očuvanje mladolikog izgleda kože je ležanje na leđima.

Saveti: koristite jastuke od memorijske pene ili svilene jastučnice da smanjite pritisak i povlačenje kože.

(Stil)

