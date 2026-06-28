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ANĐELINA DžOLI I BRED PIT PONOVO NA SUĐENJU: Drama ne prestaje

Anđelina Džoli sa nestrpljenjem iščekuje suđenje sa Bredom Pitom, nakon što je on ostvario pobedu u njihovoj dugotrajnoj pravnoj borbi oko vinarije.

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Foto: profimedia/ HFPA
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Prema sudskom dokumentu, Viši sud Kalifornije odobrio je Pitovo rešenje za prinudno davanje izjave članova Stoli grupe, nakon što je Bred Pitov tim tvrdio da je ova kompanija znala za Džolijinu prodaju vinarije drugoj kompaniji.

Bred Pit je u junu 2025. godine pokušao da smeni direktora kompanije Stoli, a Džolijini advokati navode da je direktor odbio da preda dokumente ili da se pojavi na svedočenju.

Takođe, Pit je 2023. godine tužio Anđelinu Džoli tražeći odštetu. Džolijin advokat je naveo da sve presude nisu uticale na ishod slučaja i da nemaju veliki uticaj.

"U ovom trenutku Anđelina Džoli se raduje pobedi u slučaju na suđenju naredne godine kako bi njena porodica konačno mogla da usmeri svoju energiju na ozdravljenje i nastavak života", poručeno je.

U sudskim dokumentima Džoli je oštro kritikovala Pita, piše People.

Pravna bitka između Džoli i Pita počela je u februaru 2022. godine kada je Pit podneo tužbu u kojoj navodi da je Džoli prodala svoj udeo u vinariji uprkos prethodnom dogovoru da niko to neće uraditi bez odobrenja druge strane.

Džoli je odgovorila novom tužbom u septembru 2022. godine, tvrdeći da Pit vodi osvetoljubivi rat protiv nje otkako je podnela zahtev za razvod 2016. godine.

(Klix)

 

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