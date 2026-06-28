ĆERKA KIM KARDAŠIJAN PONOVO ŠOKIRALA SVET: Ima samo 13 godina i ovako izgleda (FOTO)

Ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta ne prestaje da iznenađuje izgledom, a ima samo 13 godina.

Nort Vest je imala nastup na reviji Vetements u okviru Nedelje mode u Parizu u petak, 26. juna, privukavši pažnju dramatičnim novim izgledom koji je uključivao električno plavu kosu, višestruke pirsinge na licu i dodatke inspirisane pank stilom.

Najstarija ćerka Kim Kardašijan nikada se nije ustručavala da eksperimentiše sa modom. Odrasla je u krugu nekih od najvećih imena u modnoj industriji i redovno je posećivala događaje Nedelje mode od detinjstva, ali kao da su njeni roditelji zaboravili da ima tek 13 godina.

Kim Kardashian’s daughter North West makes an appearance at a show in Paris pic.twitter.com/5B2TNO6cwu — Instablog9ja (@instablog9ja) June 27, 2026

Nort se na Nedelji mode pojavila u crnoj odeći od glave do pete, a najviše pažnje su privukli njeni novi pirsinzi na usni, kao i oni koje je već imala na obrazima i iznad nosa. Uz to je u potpunosti našminkana, čak i više od same majke Kim koja u poslednje vreme na licu ima minimalno šminke.

Kim je već nekoliko puta komentarisala da ne želi da sputava ćerku u odabiru toga kako će da izgleda i kojim putem će ići njen stil, što se i vidi.

BONUS VIDEO