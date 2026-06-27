OVAKO DANAS IZGLEDAJU SINOVI BRITNI SPIRS: Odrasli daleko od majke, distancirali se od nje, pa pružili ruku pomirenja, jedan je uzeo i njeno prezime

Britni Spirs je godinama povremeno viđalasinove pod nadzorom i plaćala alimentaciju, a dečaci su odrasli u Kaliforniji sa ocem, maćehom i polusestrama.

Pisalo se najčešće o njima zbog problematičnog odnosa koji je godinama valdao između njih i njihove majke, slavne pevačice Britni Spirs. Sada je došlo vreme da povod bude drugačiji. Šon Preston i Džejden Džejmsdebitovali su juče na Nedelji muške mode u Parizu i u trenu oduševili javnost.

Sinovi Britni Spirs učestvovali su na reviji modnog brenda Vetements, švajcarsko-francuske kuće koju su 2014. godine osnovali gruzijska braća Demna i Guram Gvasalia. Modna marka je prepoznatljiv po provokativnom pristupu modi, uličnoj odeći - streetwear, kao i predimenzioniranim siluetama i krecijama kojima želi da se iskaže ironičan stav prema modnoj industriji.

Šon Preston koji ima 20 godina, i godinu dana mlađi Džejden Džejms komentarišu se i na brojnim svetskim portalima i na društvenim mrežama. Njihovo pojavljivanje dokaz je koliko vreme leti, jer su se, koliko juče, viđali kao dečaci, u društvu slavne majke, i mnogo češće uz svog oca uz kojeg su i odrasli.

Britni Spirs dobila je sinove sa bivšim suprugom Kevinom Federlajnom. Posle njihovog burnog ali i njenog javnog emotivnog sloma sud je 2008. godine dodelio Kevinu potpuno starateljstvo nad dečacima.

Pevačica je dobila pravo da ih povremeno viđa, a ti susreti su bili pod nadzorom. Šon i Džejden su odrasli u Kaliforniji sa svojim ocem, njegovom suprugom Viktorijom Prins i njihovim ćerkam Džordan i Pejton.

Sud je odredio da Britni Spirs plaća alimentaciju, koja je iznosila između 20.000 i 40.000 dolara mesečno. Taj novac je uplaćivala dok mlađi sin Džejden nije napunio 18 godina, krajem 2024. godine.

Pevačica je dala saglasnost da se njeni sinovi u leto 2023. sa ocem, maćehom i polusestrama presele na Havaje. Selidba je bila motivisana željom da dečaci završe školovanje daleko od paparaca koji su im bili stalno za petama dok su živeli u Los Anđelesu.

Pre te selidbe Britni Spirs suočila se sa teškom odlukom njenih sinova koji su se distancirali od nje zbog njenih ekscentričnih objava na društvenim mrežama. Lavina krajnje kontroverznih objava usledila je nakon što je sud 2022. posle 13 godina ukinuo starateljstvo njenom ocu nad njenim kompletnim životom.

Međutim, nakon udaljavanje desilo se pomirenje. Mlađi Džejden inicirao je kontakt sa majkom putem poruka. Za Božić 2024. godine sinovi su iznenadili Britni posetom, što je ona opisala kao „najbolji Božić u životu".

U poslednje vreme često se viđaju pored majke. U martu ove godine kada je pevačica bila uhapšena zbog vožnje pod dejstvom alkohola, sinovi su joj pružili ogromnu podršku. Uticali su na Britni da se aprilu 2026. dobrovoljno prijavi u ustanovu za lečenje. Napomenuli su joj da je to preduslov da budu u dobrim odnosima sa njom, a sve je bilo inicirano njihovom brigom za njeno zdravlje.

Šon Preston je iznenadio sve kada je na društvenim mrežama zamenio očevo prezime Federlajn majčinim prezimenom Spirs.

Podsetimo, Britni je krajem aprila uz svoju incijativu napustila ustanovu za lečenje posle manje od tri nedelje boravka, kako bi se pripremila za sudski postupak, piše Los Angeles Times.

Optužba je preinačena u lakši prekršaj a sud joj je naložio obaveznu psihoterapiju jednom nedeljno. Prijatelji su i dalje zabrinuti za njeno zdravlje, a ona poručuje da vodi računa o sebi. Ipak, ne odustaje od šokantnih objava na Instagramu.

(Blic Žena)

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