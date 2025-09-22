BEN AFLEK PROŽIVLJAVA NAJGORU NOĆNU MORU: NJegov najveći strah uskoro bi mogao da postane realnost! (FOTO)

Glumica Dženifer Garner uskoro će ponovo pred oltar, ovog puta sa svojim dugogodišnjim partnerom Džonom Milerom.

Nakon višemesečnih nagađanja Dženifer Garner konačno uslikana sa vereničkim prstenom na ruci, a izvori bliski paru tvrde da je uveliko u pripremama za venčanje.

I dok je Garner, kako se priča, presrećna i potpuno posvećena planiranju, njen bivši suprug Ben Aflek navodno se teško miri sa tim vestima.

– Za Bena je ovo prava noćna mora – otkrio je izvor za RadarOnline.

NJihova ljubav je uglavnom van domašaja medija, ali prijatelji tvrde da je glumica sada potpuno sigurna u svoju odluku.

– Džen je dugo vagala da li da se uda za Džona. Sada svima govori da se svadba definitivno sprema, da su srećni i da je on njena srodna duša. Već istražuje lokacije, muziku, pozivnice, pravi listu gostiju jasno je da je duboko u planiranju – otkrio je jedan insajder.

Par je nedavno viđen u Brentvudu, opušten i zaljubljen, dok su šetali držeći se za ruke.

– Ona bez šminke, sa puštenom kosom, on u jakni i farmerkama. Izgledali su kao sasvim običan, normalan par, bez holivudskih manira – ispričao je očevidac.

Aflekova tiha borba

Za Bena vesti o veridbi dolaze u nezgodnom trenutku, nedugo nakon razvoda od Dženifer Lopez. Svoj 53. rođendan obeležio je skromnim ručkom sa decom, Finom i Semom, u kafiću u Santa Moniki, daleko drugačije od onog na šta je navikao.

– Benu je trenutno teško. Prijatelji ga obilaze i proveravaju kako je,“ naveo je izvor blizak glumcu.

(Glossy)

BONUS VIDEO: