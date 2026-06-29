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NAŠ PEVAČ SE TREĆI PUT OŽENIO ISTOM ŽENOM: Prošle godine su dobili sina, a sada napravili romantičnu proslavu

Aleksa Perović je još jednom rekao "da" izabranici Isidori.

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Foto: Ata images/ A.A.
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Pevač Aleksa Perović (30) oženio se u martu prošle godine Isidorom sa kojom je tada čekao dete. 

Par je kasnije upriličio i crkveno venčanje, a sada su po treći put odlučili da izgovore sudbonosno "da" i naprave žurku za porodicu i prijatelje. 

Oragnizovali su opušteno slavlje na otvorenom, a oboje su bili zanimljivo obučeni. Isidora je nosila midi belu haljinu sa crnim tufnicama koja prati liniju tela, dok ju je Aleksa ispratio uz klasičnu belu majicu i šire bež pantalone. 

Foto: printscreen/ Instagram/ Leptadobrote

Podsetimo, Aleksa Perović 2023. godine se razveo od voditeljke Milice Pajčin, s kojom ima dve ćerke.

On je nedavno govorio o roditeljstvu i kako uspeva da pored posla koji zahteva često odustvo od kuće ima dovoljno vremena koje će posvetiti deci: 

- Smatram za sebe da jesam dobar otac. Obožavam to, da se bavim decom. Najveći sam smarač koji posle svirke jurim kući. Uživam u svojoj porodici i mirisu doma. Iako sam sto puta pričao, ali ću se uvek hvaliti time, da sam prisustvovao porođaju. To mi je bilo jedno od najlepših iskustava u životu. To iskustvo ne može da se poredi ni sa čim, da se opiše. Na izvoru si života, osetiš svaki momenat koji treba da razumeš. Šta prolazi žena u tom trenutku, ljudi oko nje, ali i sama beba. Apsolutno svima savetujem da budu prisutni u tom trenutku“ – rekao je Aleksa, prenosi Blic. 

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