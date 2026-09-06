BILA JE NAJZAVODLJIVIJA GLUMICA DEVEDESETIH, A ONDA SE ODREKLA HOLIVUDA: Valerija Golino danas blista u Veneciji

Nakon što je maltene preko noći postala jedna od najvećih holivudskih zvezda i dobila državljanstvo SAD, italijanska glumica ga se odrekla i otišla tamo gde je najsrećnija...

Filmski festival u Veneciji, koji se ove godine održava po 83. put, tradicionalno okuplja velike holivudske i evropske zvezde, a za danas je zakazana premijera italijanskog filma Serpenti Roberta de Paolisa, u kom igra žena koja spaja obe ove velike kinematografije.

Italijanska glumica Valerija Golino, koja iza sebe ima nekoliko značajnih filmova u Holivudu, pojavila se na fotografisanju u susret premijeri i sve podsetila zašto je svojevremeno bila među najpopularnijim filmskim zvezdama.

I danas, kada ima 60 godina, ona je jednako impresivna kao 80-ih, kada se i proslavila, a za dnevno druženje s novinarima u Veneciji je odabrala ležernu eleganciju i sveden dnevni makeup. Valerija je pozirala u prugastoj košulji šireg kroja i dubokim, crnim pantalonama, a svoje prepoznatljive lokne je pokupila uz nizak rep.

Ona, inače, na ovogodišnjoj Mostri predstavlja još jedan film, ostvarenje "Bez bola" (Nessun dolore).

Velika karijera Valerije Golino

Kad se pomenu filmovi koji su obeležili kraj osamdesetih i početak devedesetih, teško je zaobići glumice čija su pojava i harizma ostavile snažan trag. Jedna od njih je svakako Valerija Golino, čija su prirodna lepota i upečatljiva energija obeležile neke od najpoznatijih filmova tog vremena.

Publika je pamti po ostvarenjima poput "Kišnog čoveka", višestruko nagrađivanog Oskarima, ali i komedije "Big Top Pe-Wee". Ipak, posebno mesto u njenoj karijeri zauzima lik Ramade Tompson u filmu "Usijane glave", gde je igrala uz Čarlija Šina i postala jedna od najupečatljivijih junakinja te kultne komedije.

Bolešljiva devojčica je postala zvezda

Valerija Golino rođena je 1965. godine u Napulju, u porodici umetničkog senzibiliteta pošto je njena majka Lala, inače Grkinja, bila je slikarka, a glumica, pored grčkog i italijanskog porekla, ima i egipatske i francuske korene.

Posle razvoda roditelja, detinjstvo je provodila između Atine i Sorenta, na jugu Italije. Još kao devojčicu ju je privlačio svet filma, ali tada nije ni sanjala da će joj on biti životni poziv, a maštala je da postane kardiološkinja.

Veliki preokret dogodio se kada joj je s 11 godina dijagnostikovana ozbiljna skolioza. Zbog lečenja je godinama nosila metalnu šipku u leđima, a šest meseci provela je u bolnici u Čikagu. Ipak, Valerija nije očajavala i boravak u Americi je iskoristila da nauči engleski, što će joj kasnije biti od velike koristi.

Kako to često bila s pozantim glumicama, u glumu je zakoračila nakon višegodišnje karijere u modelingu, u koji je zakoračila već sa 14 godina. Radila je kao manekenka u Atini, Milanu, Londonu i Los Anđelesu i pojavljivala se u reklamama za razne proizvode. Kako je već bila uspešna i školovanje joj, s druge strane, nije predstavljalo preterano zadovoljstvo, pošto se teško koncentrisala, odlučila je da prekine obrazovanje vrlo mlada.

Gluma je stigla u njen život potpuno slučajno

Za razliku od mnogih glumaca, Valerija Golino nije, uprkos svojoj fascinaciji filmom, odrastala s planom da jednog dana stane pred kamere. Ta prilika se u njenom životu pojavila skoro slučajno, kada je rediteljka Lina Vertmiler preko njenog strica Enca došla do nje, dok je bila u potrazi za mladom glumicom za svoj film.

Tako je Valerija dobila ulogu u filmu "Šala sudbine", a iskustvo s ovog snimanja je promenilo sve njene planove. Iako njeni roditelji nisu bili oduševljeni ovom odlukom, rešila je da napusti modeling i ozbiljno se posveti glumi.

Radila je na dikciji i govoru, a ubrzo su počele da stižu nove uloge i, pošto se ispostavilo da je talentovanija nego što je njeno okruženje slutilo, priznanja.

Krajem osamdesetih se preselila u Los Anđeles, gde je živela s tadašnjim partnerom, jednim portorikanskim glumcem. U tom periodu ostvarila je uloge koje su joj donele najveću međunarodnu popularnost, uključujući "Kišnog čoveka" i oba nastavka "Usijanih glava". Jedna od scena koje su svakako obeležile karijeru Valerije Golino je ona erotsko-komična s maslinom u pupku i prženjem jaja i slanine u "Usijanim glavama", u kojoj joj je partner bio Čarli Šin.

Međutim, i neke velike holivudske prilike su joj izmakle, među njima svakako najpoznatije one u filmovima "Zgodna žena" i "Tanka linija smrti", a interesantno je da su obe ove uloge na kraju pripale Džuliji Roberts. Ipak, tipični holivudski okviri nikad nisu ni bili njena želja...

Iz Holivuda se vratila evropskom filmu

Početkom novog milenijuma Valerija je odlučila da promeni pravac u karijeri, ali i ceo svoj život. Odrekla se američkog državljanstva i dvehiljaditih vratila u Italiju, gde se ponovo posvetila evropskoj kinematografiji.

Uz to što je nastavila da glumi u italijanskim i evropskim produkcijama, okušala se i iza kamere. Kao rediteljka debitovala je filmom "Med" (Miele), za koji je 2013. godine dobila priznanje na Kanskom festivalu, a posednjih godina se o njoj kao rediteljki pričalo i zbog serije "Umetnost radosti", za koju je sa saradnicima pisala i scenario.

Valerija je, inače, imala nekoliko značajnih veza, između ostalih i s glumcem Benisiom del Torom, a od 2018. godine je u ljubavi s advokatom Fabiom Palombijem.

(Glossy)

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