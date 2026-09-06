BILJANA OBRADOVIĆ OTKRILA DA NE BI PREŽIVELA TRUDNOĆU: „Mogla sam tada da zatrudnim, ali bih umrla“

Biljana Obradović decenijama je prisutna na televizijskoj sceni, ali je svoj privatni život uvek nastojala da sačuva od javnosti. Ipak, u emisiji „Emotivno sa Drinom“ odlučila je da napravi izuzetak i progovori o temama o kojima ranije gotovo nikada nije govorila.

Pred kamerama je Biljana Obradović otvoreno pričala o ljubavi, muškarcima, razočaranjima, tračevima i ljudima koji su je tokom života povredili. Posebnu pažnju privuklo je njeno prisećanje na jednu izuzetno bolnu životnu situaciju.

Biljana Obradović kaže da je tokom višedecenijske karijere naučila da ne mora da odgovara na svaku priču koja se pojavi u javnosti. O njenom privatnom životu godinama su kružile različite glasine, ali ona, kako ističe, nikada nije osećala potrebu da ih demantuje.

„Bilo je raznih priča i tračeva. Ne možeš ostati imun na to, ali ja nikada nisam ništa demantovala. Da objašnjavam da li jeste ili nije… Budeš tri puta na piću s nekim i odmah te spajaju. Ovde ne postoje muško-ženska prijateljstva“, rekla je Biljana Obradović .

Iako je publika često doživljava kao hladnu, nedodirljivu i veoma samouverenu, Biljana Obradović priznaje da je njena privatna strana potpuno drugačija.

„Mnogi misle da sam uobražena, arogantna, hladna, svašta nešto. Ali i bolje tako – svakome prema zasluzi“, rekla je Biljana Obradović, dodajući da se potpuno drugačije ponaša kada izađe iz profesionalnog okruženja.

U poslu, kako kaže, ume da bude izuzetno čvrsta, dok je u emotivnim odnosima mnogo ranjivija.

„Ja sam potpuno drugačija u poslu i privatno. Koliko sam hladna u poslu, toliko u privatnom emotivnom odnosu, kako kaže Šarliz Teron, znam da budem krpa“, iskreno je priznala Biljana Obradović .

„Verujem u ljubav, ali velike ljubavi se menjaju“

Biljana nije krila da ni danas nije izgubila veru u ljubav. Ipak, smatra da ono što nazivamo velikom ljubavlju nije isto u svim životnim dobima.

„Da, verujem u ljubav, ali mislim da u svakom periodu života, shodno onome što nam je potrebno, postoje velike ljubavi“, objasnila je.

Govoreći o muškarcima i ženama koje su javno eksponirane, osvrnula se i na problem toga što poznata žena nekada može biti posmatrana kao trofej, umesto kao osoba sa sopstvenim emocijama i potrebama.

Za nju je posebno bolno kada javnost određeni odnos posmatra samo kroz ono što se vidi spolja, dok se stvarna osećanja i problemi dvoje ljudi potpuno zanemaruju.

Ne zaboravlja izdaju, ali ne želi da živi u ljutnji

Tokom razgovora osvrnula se i na ljude kojima je pomagala, ali i na one koji su joj kasnije okrenuli leđa.

Biljana kaže da nije osoba koja dugo nosi mržnju u sebi, ali to ne znači da zaboravlja ono što joj je učinjeno.

„Ja sam neko ko daje šansu, ali ne treba zaboraviti kada vam neko zabode nož u leđa. Nisam zlopamtilo, ali me to zaboli. Hrišćanski je oprostiti“, rekla je.

Njene reči otkrivaju drugačiju stranu žene koju je publika godinama gledala kao snažnu i odlučnu. Iza te televizijske slike, kako se može zaključiti iz njenog iskrenog razgovora, stoji osoba koja je kroz život prolazila kroz razočaranja, povrede i teške odluke, ali je ipak birala da nastavi dalje.

Posebno se osvrnula na koleginice kojima je svojevremeno pružala podršku, a koje su kasnije, prema njenim rečima, pokušale da je „pregaze“.

Uprkos svemu, Biljana Obradović poručuje da čovek može oprostiti, a da pritom ne mora da zaboravi lekcije koje je naučio.

Biljana Obradović o zdravstvenom problemu i emotivno priznanje o majčinstvu

Jedan od težih perioda u njenom životu bio je povezan i sa zdravstvenim problemom kroz koji je prošla. 2018. godine , a danas o tom iskustvu ne želi mnogo da govori.

– Ne mogu više o tome da pričam. Odlučila sam da moram da azavršim sa tom energijom i prisećanje na to mi teško pada.

Ipak, upravo takve situacije, kako se može zaključiti iz njenog razgovora, menjaju čovekove prioritete i pogled na život. Biljana je pokazala da neke stvari jednostavno želi da ostavi iza sebe, bez dodatnog vraćanja u bolne periode.

Ipak, najdublji deo razgovora usledio je kada se povela tema o majčinstvu. Na pitanje voditeljke da li mozda žali što se nije ostvarila u ulozi majke, Biljana Obradoviä je odgovorila:

– Znaš kako, to su neke stvari koje ti Bog da, ili ti ne da. Kad mi se ono desilo sa cističnim tumorom pankreasa, ja sam tada mogla da ostanem u drugom stanju i da sam ostala tada bih umrla. Kažu da oni koji nemaju decu iz nekog razloga, imaju neke druge puteve.

Ipak, bez obzira na sve što joj je život doneo i na okolnosti kroz koje je prolazila, priznala je da je postojala želja za decom.

– Volela bih da imam dete, ne mislim da je kasno, nikad ne znaš šta će Bog da ti da… volela bih da sam, ali pošto nisam, očigledno to nije bio moj put

Posle 30 godina karijere, Biljana Obradović ostaje dosledna sebi – profesionalna, korektna, privržena i lojalna, ali i mnogo emotivnija nego što bi se na prvi pogled moglo pretpostaviti. Upravo zato je njeno gostovanje u emisiji „Emotivno sa Drinom“ pokazalo onu stranu žene koju publika nema često priliku da vidi – snažnu pred kamerama, ali spremnu da iskreno govori i o sopstvenim ranama, razočaranjima, ljubavi i životnim izborima.

(Story.rs)

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