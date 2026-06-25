BILJKE KOJE OSE I STRŠLJENOVI NE PODNOSE: Posadite ih u dvorištu i neće vam više smetati

Ose i stršljenovi beže od tri biljke koje verovatno već imate na pijaci za 80 dinara.

Postoje biljke koje ose i stršljenovi zaobilaze u širokom luku, a sve tri se kupuju na pijaci za manje od 100 dinara po struku.

Nana: Zid mirisa koji ose i stršljenovi preskaču

Nana je prvi izbor i razlog je jednostavan. Mentol koji ispušta zaglušuje insektima orijentaciju, pa saksiju nane na ogradi terase ose zaobilaze. Posadite je u dublju posudu jer korenje juri na sve strane i za mesec dana popuni ceo lonac. Protrljajte list među prstima pre nego što sednete za sto, miris se pojača i traje par sati.

Bosiljak na prozoru radi dva posla odjednom

Bosiljak većina vas već drži u kuhinji zbog paradajza i sosa. Stavite jednu zdravu saksiju na sims kuhinjskog prozora koji gleda na dvorište i napravili ste prirodnu branu. Bosiljak istovremeno tera i komarce, pa jedna biljka pokriva dva problema. Zalivajte ga ujutru, na jakom letnjem suncu zemlja se osuši za pola dana.

Lavanda: Lepa, mirisna i ose je preskaču

Lavanda je četvrti adut za one koji imaju mesta u dvorištu. NJen miris koji nama deluje umirujuće, osama je odbojan, a leti cveta ljubičasto i privlači pčele samo na dan, dok se osama ne sviđa. Posadite je uz stazu ili u žardinjeru na panel-balkonu, podnosi sunce i traži malo vode. Suvi cvet lavande ubacite u platnenu kesicu i okačite kraj vrata, dejstvo se produžava i kad biljka precveta.

Gde tačno postaviti saksije

Raspored je važniji od broja biljaka. Najveća greška je gurati sve u jedan ćošak terase. Razdvojite ih i napravite krug oko mesta gde sedite.

Praktičan raspored izgleda ovako:

Nana i citronela na ogradu, sa strane odakle najčešće dolaze ose

Bosiljak na sims prozora i kraj stola sa hranom

Lavanda kraj ulaznih vrata i tamo gde stoji kanta za smeće

Sklonite slatkiše i otvorene flaše soka, jer ni najjača biljka ne pobeđuje miris zrele kruške na stolu. Kanta za smeće na balkonu mora imati poklopac, inače radite uzalud.

Najveći problem nije pojedinačna osa, problem je gnezdo.

Ako primetite da se ose i stršljenovi stalno vraćaju na isto mesto ispod krova ili u roletni, biljke tu neće pomoći. Tada zovite majstora za uklanjanje gnezda, jer dirati stršljenovo gnezdo sami je rizik koji ne vredi.

(Krstarica)

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