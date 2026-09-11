BIO JE NAJVEĆI ZAVODNIK, A DANAS UŽIVA U CELIBATU: Marat Safin o ženama, ljubavi i životu posle velike karijere (FOTO)

Marat Safin je jedan od onih sportista čija je karijera bila toliko burna da je gotovo nemoguće razdvojiti tenisku legendu od njegovog imidža zavodnika, buntovnika i večitog neženje.

Nekadašnji broj jedan svetskog tenisa danas ima 46 godina i živi mnogo mirnije nego u periodu kada je lomio rekete, osvajao grend slemove i punio naslovne strane zbog ljubavnog života. Ipak, njegov povratak tenisu poslednjih godina ponovo je probudio interesovanje za čoveka koji je svojevremeno važio za jednog od najvećih zavodnika sportskog sveta.

Od dečaka iz Moskve do svetskog broja jedan

Marat Safin rođen je 27. januara 1980. u Moskvi, a tenis je praktično imao u krvi. NJegova majka Rauza bila je teniski trener, dok je mlađa sestra Dinara Safina kasnije takođe postala svetski broj jedan. Marat je profesionalnu karijeru završio 2009. godine, a iza sebe je ostavio 15 ATP titula, uključujući US Open 2000. i Australian Open 2005. godine. Devet nedelja proveo je na prvom mestu ATP liste, a 2016. postao je prvi ruski teniser primljen u Međunarodnu kuću slavnih.

NJegova karijera bila je spektakularna, ali i veoma temperamentna. Safin je bio poznat po tome da je u naletu besa lomio rekete, pa je upravo zbog takvog ponašanja postao jedan od najprepoznatljivijih „loših dečaka“ tenisa.

Posle povlačenja okušao se i u politici. Bio je poslanik u ruskoj Državnoj dumi od 2011. do 2017. godine, kada je napustio mandat.

Žene koje su obeležile njegov ljubavni život

Safin nikada nije bio oženjen, a njegov emotivni život godinama je bio predmet velikog interesovanja javnosti. Mediji su ga povezivali sa brojnim poznatim ženama, među kojima su bile Darija Žukova, glumica Jelena Korikova, pevačica Anastasija Osipova, manekenka Ana Družijaka i operska pevačica Aida Garifulina.

Posebno se pisalo o njegovoj vezi sa Darijom Žukovom. Safin ju je svojevremeno predstavljao kao svoju devojku, a pojedini mediji su tada spekulisali čak i o venčanju. Kasnije je Žukova bila u braku sa Romanom Abramovičem, a potom se udala za grčkog milijardera Stavrosa Niarhosa.

Među njegovim poznatijim vezama bila je i ona sa Jelenom Korikovom, dok je sa Aidom Garifulinom bio u vezi sredinom prošle decenije. NJihova romansa bila je praćena velikom pažnjom javnosti, ali se završila, prema tadašnjim navodima, delom zbog života na različitim stranama i teškog održavanja veze na daljinu.

Ipak, ono što je Safin sam govorio o ljubavi možda je zanimljivije od svih medijskih napisa o njegovim romansama.

U jednom intervjuu otvoreno je rekao da nema ni devojku ni suprugu i da već dugo ne želi vezu. Objasnio je da mu prija sloboda i da ne želi da svoj život, prostor i svakodnevicu deli sa drugom osobom. Govorio je i da je ranije imao dugu vezu, ali da je posle nje shvatio koliko mu prijaju mir i nezavisnost.

Još 2009. godine, kada su ga pitali o pričama da je veren, Safin je demantovao glasine i rekao da zapravo ne veruje mnogo u brak. Istovremeno je tada rekao da bi voleo decu i da brak, po njegovom mišljenju, nije preduslov za roditeljstvo.

„Uživam da budem sam“

Možda je upravo ova rečenica najbolje opisala njegov život nakon tenisa. U intervjuu je Safin rekao da nema potrebu da bude okružen velikim brojem ljudi i da mu prija samoća. Čak je izjavljivao da ne želi mnogo prijatelja i da uživa u sopstvenom društvu.

Godinama je delovalo da se potpuno povukao iz javnosti. Međutim, poslednjih godina ponovo se približio tenisu.

Danas je trener – i to čoveka koji je veoma sličan njemu

Od 2025. godine Safin sarađuje sa Andrejem Rubljovom. NJih dvojicu povezuje nešto više od nacionalnosti i tenisa: obojica su poznata po snažnim emocijama na terenu i problemima sa kontrolisanjem besa. Rubljov je upravo zbog toga želeo Safina u svom timu.

Rubljov je govorio da mu je Safin pomogao da bolje razume sebe i da razgovori sa nekadašnjim šampionom imaju veliki uticaj na njegovo psihičko stanje. Safin je, praktično, postao mentor igraču koji se bori sa onim što je i sam nekada proživljavao na terenu.

U 2026. godini Safin je viđen uz Rubljova na velikim turnirima, uključujući Australian Open i Indian Wells, a njegov izgled privukao je gotovo jednaku pažnju kao i njegov povratak tenisu – dugu kosu i veliku bradu danas je teško povezati sa nekadašnjim uglađenim teniskim zavodnikom.

Safin je ostao poznat i po tome što govori bez mnogo uvijanja. U novijem intervjuu iz 2026. komentarisao je aktuelnu generaciju i rekao da bi možda izgubio od Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, ali da ih ne smatra igračima na nivou Rodžera Federera. Smatra i da je konkurencija u današnjem tenisu slabija nego početkom 2000-ih.

Od nekadašnjeg burnog šampiona tako je ostao čovek koji bira znatno mirniji život: putovanja, tenis, rad sa mladim igračima i – pre svega – slobodu. I upravo je to možda najveća promena u njegovoj životnoj priči. Safin, koji je nekada bio stalno okružen reflektorima, danas deluje kao čovek koji je konačno pronašao ono za čim je godinama tragao – život pod sopstvenim pravilima.

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