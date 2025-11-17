BIVŠI BATLER OTKRIO: "Radio sam za kraljevsku porodicu i postoji 1 ključni detalj o Megan i Kejt koji niko ne zna"

Bivši batler kraljevske porodice otkrio je jedan detalj koji niko ranije nije znao o princezi Kejt i Megan Markl.

Bivši kraljevski batler otkrio je tačno kako je pokojna kraljica pokušavala da održi harmoniju unutar kraljevske porodice, posebno između princeze Kejt i Megan Markl.

Kada su Megan i Hari obelodanili svoju romansu, bivšu glumicu su raširenih ruku dočekali princ Vilijam i Kejt, a kraljevski posmatrači su se nadali da će stvoriti vezu koja će trajati doživotno. Fanovi su ih obožavali tokom zajedničkih pojavljivanja i ubrzo su postali poznati kao Fantastična četvorka.

Nije uvek sve bilo glatko

Ali prema Harijevim memoarima "Rezerva", odnosi između njegove supruge i Kejt nisu uvek tekli glatko. U knjizi, princ u nekoliko navrata prepričava da je njegova žena bila u sukobu sa njegovom snajom. Kaže da su se dve žene posvađale oko haljina za deveruše uoči njegovog venčanja, što je Megan ostavilo u suzama, i da se Kejt "namrštila" kada je vojvotkinja pozajmila njen sjaj za usne, prenosi "Miror".

Međutim, prema bivšem kraljevskom batleru Grantu Haroldsu, pokojna kraljica Elizabeta Druga bi učinila sve što je u njenoj moći da uguši sve tenzije između njih dve. Objasnio je: "Pokojna kraljica je bila poznata po svojoj dubokoj posvećenosti održavanju jedinstva unutar kraljevske porodice. Ako bi osetila bilo kakvu napetost, posebno između Kejt i Megan, ona bi tiho intervenisala da pokuša da izgladi stvari."

Dalje je dodao: "NJen fokus je uvek bio na očuvanju snažnog i ujedinjenog fronta, posebno među mlađom generacijom članova kraljevske porodice.“

Grant Harolds je takođe sugerisao: "Kako je veza princa Harija i Megan postajala ozbiljnija, moguće je da su se dinamike iza scene počele menjati. Kraljica bi primetila sve znakove napetosti. Da je postojao čak i nagoveštaj da stvari nisu u redu, ona bi učinila sve što je mogla da to reši“, prenosi "Ekspres".

U 2018. godini, pojavili su se izveštaji o napetoj razmeni pre venčanja Megan i Harija, gde je Megan navodno dovela Kejt do suza zbog haljine deveruše princeze Šarlot. Međutim, skoro tri godine kasnije, Megan je osporila ovu verziju događaja tokom svog šokantnog intervjua sa Oprom Vinfri, tvrdeći da se "dogodilo suprotno", iako je priznala da se Kejt na kraju "izvinila".

Megan je Opri rekla: "I ne kažem to da bih bilo koga omalovažila, jer je bila zaista teška nedelja pred venčanje, i ona je bila uznemirena zbog nečega, ali je to priznala i izvinila se, i donela mi je cveće i poruku izvinjenja, i uradila je ono što bih ja uradila da znam da sam nekoga povredila, zar ne, samo da preuzmem odgovornost za to."

(Stil)

BONUS VIDEO: