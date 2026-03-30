BOJE ZA NOKTE KOJE STOJE SVIMA: Nijanse sa kojima nema greške

Univerzalno laskave boje za nokte koje manikirke obožavaju.

Foto: Deposit
Iako izbor boje noktiju često zavisi od tena, stila i raspoloženja, određene boje su se izdvojile kao bezvremenski favorit – one koje podjednako laskaju i svetloj i tamnijoj koži, uklapaju se uz svaku kombinaciju i nikada ne izlaze iz mode. Od elegantnih "nude" tonova, preko klasične crvene, pa sve do suptilnih mlečnih nijansi, ovo su boje koje uvek izgledaju negovano, sofisticirano i jednostavno – uvek dobro.

Pink Nude

Bez obzira da li se koristi kao baza ili samostalno, zamislite ovu prozirnu nijansu kao boju vaših prirodnih noktiju, ali sa malo više dubine i sjajnijim završetkom. Ova minimalistička nijansa dobro izgleda na svim tonovima kože. 

Mlečno-bež

Ova nijansa je poznati sinonim za minimalizam koja izgleda luksuzno bez truda. Za razliku od bele koja može da deluje oštro i neprirodno, ova nijansa je nežna, blaga i stvara savršeni balans. Daje efekat zdravih i negovanih noktiju koji će uz to da se uklope uz svaki stil i priliku. 

Burgundi

Ako vam prozirnost nije baš prijatna, boja za nokte poput duboko bordo crvene bi mogla više odgovarati. U poslednje vreme je sve više prisutna među trendovima, ali je svakako klasik koji nikada neće biti samo u prošlosti. 

Čokoladno-braon

Iako je neutralna boja, njeno bogatstvo je čini sve samo ne dosadnom. Posebno je dobra za sve koji ipak žele primetne nokte. 
 

