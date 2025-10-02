Oglas
JEDNA BOJA JE I ZVANIČNO KRALJICA JESENI NA NOKTIMA: Odiše elegancijom i luksuzom (FOTO)

Imamo ideju za vašu narednu boju na noktima

1759392004_shutterstock_2122382336-1-.jpg
Foto: Shutterstock
Šljiva je zvanično najpopularnija boja za nokte za jesen 2025. godine. 

Zasićene boje i prijatne zemljane nijanse vladaju tokom hladnih meseci, a boja šljive ispunjava oba. Nijansa koja se nalazi na granici između tamnoljubičaste i bordo boje, osovjila je modne piste, društvene mreže i salone širom sveta. 

Zašto je baš boja šljive tako popularna ove jeseni?

Pre svega je reč o nija nsi koja odiše elegancijom i toplinom, a u isto vreme nosi dozu drame i luksuza. Odlično će se uklopiti uz jesenju garderobu, sve od neutralnih bež tonova do toplih braon nijansi. 

Takođe, pristaje i kratkim i dugačkim noktima, pa se vrlo lako prilagođava. 


 

