JEDNA BOJA JE I ZVANIČNO KRALJICA JESENI NA NOKTIMA: Odiše elegancijom i luksuzom (FOTO)

Imamo ideju za vašu narednu boju na noktima

Šljiva je zvanično najpopularnija boja za nokte za jesen 2025. godine.

Zasićene boje i prijatne zemljane nijanse vladaju tokom hladnih meseci, a boja šljive ispunjava oba. Nijansa koja se nalazi na granici između tamnoljubičaste i bordo boje, osovjila je modne piste, društvene mreže i salone širom sveta.

Zašto je baš boja šljive tako popularna ove jeseni?

Pre svega je reč o nija nsi koja odiše elegancijom i toplinom, a u isto vreme nosi dozu drame i luksuza. Odlično će se uklopiti uz jesenju garderobu, sve od neutralnih bež tonova do toplih braon nijansi.

Takođe, pristaje i kratkim i dugačkim noktima, pa se vrlo lako prilagođava.



