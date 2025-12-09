Oglas
ŠTA SU "SAPUN NOKTI"? Trend koji ćemo viđati svuda u narednim mesecima

Jednostavni, manikirani i sjajni, ovi nokti su savršen izbor za one koji traže svež početak lepote u 2026. godini.

1765274333_shutterstock_2164261477.jpg
Foto: Shutterstock
Jednostavni i sjajni - to je sve što vam je potrebno da znate o noktima za početak 2026. godine, a među trendovima se posebno izdvaja onaj koji se u svetu mode zove "sapun nokti". 

Šta su "sapun nokti"? Kada zamislite nokte od sapuna, šta vam pada na pamet? Ako zamišljate 3D gel mehuriće, onda idete u pogrešnom smeru. Pod "sapun noktima" se podrazumevaju jednostavne mlečnobele, bež ili svetloružičaste boje na izuzetno sjajnim i poliranim noktima. 

Konačni efekat je besprekorno čist izgled.

- Ovaj trend zaista počinje veoma detaljnim, čistim manikirom. Važno je imati savršenu podlogu jer je lak proziran. Počnite pripremom noktiju, vodeći računa o zanokticama. Ovo će stvoriti čisto i ravnomerno platno. Zatim, nežno isturpijajte nokte tako da budu ravni i u željenom obliku, a zatim ih ispolirajte da biste stvorili glatku površinu za farbanje. Što je glađa početna podloga, to je glatkiji završni izgled. - kaže kozmetičarka Britni Bojs za Instyle. 


 


 

 

