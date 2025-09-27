BOLNA ISPOVEST MIRKA KODIĆA O SINU ALEKSANDRU: "Svaki dan pijemo kafu"

Mirko Kodić otvorio dušu o najbolnijoj temi, ispričao je kako se bori sa gubitkom sina Aleksandra, koji je preminuo 27. oktobra 2023. godine

Harmonikaš Mirko Kodić je pre dve godine iznenada izgubio naslednika Aleksandra koji je preminuo u snu.

Život posle sinovljeve smrti je, kako kaže Mirko, bio jako težak, ali uspomene na njega ne blede. Iz stanja u kom se nalazio ga je jedino spasila harmonika, ali i porodica koja mu je uvek vetar u leđa.

Harmonika kao lek

- Da nije muzike i moje harmonike, ja ne znam kako bih preživeo. Prvo je Šaban otišao, pa me je moj sin napustio, moj spas je moja harmonika, muzika i ne dam se. Najveća podrška mi je moja porodica, publika koja me voli širom sveta - rekao je Mirko ističući da mu naslednik Aleksandar svakoga trenutka nedostaje:

Svake subote je na groblju

- Mnogo mi sin nedostaje. Svaki dan palim cigaretu za njega, svaki dan pijemo kafu, idem na groblje svake subote, ili kad mogu ako imam obaveza. On je sa mnom.

Mirku je velika podrška supruga Silvija sa kojom deli i one lepe, ali i manje lepe trenutke. Nije nepoznanica da je pre Silvije voleo brojne dame, te smo ga pitali, šta je to Silvija imala, što druge nisu.

- To mi je najteže pitanje. Silvija ima nešto u sebi, harizmu, zna šta ja volim, dobra je domaćica, majka, supruga, jer mene je jako teško pratiti u životu. Ja sam uvek bio nestašan, pa čak i u ovim godinama. Supruga mi opegla odelo kad negde idem, ona zna šta ja volim. Ona zna da ako treba da idem u grad, onda mi da farmerke, ako idem na nastup tu mora da bude kravata, košulja - rekao je Kodić, otkrivši da supruzi često svira numeru “Žal” kada su sami:

- Pesma koju često zasviram supruzi je “Žal”, ta numera ima mnogo emocije. Ima nešto što nemaju druge pesme, kao i ostale žene, nije baš lepa, ali ima nešto što druga nema.

Mirko je bez dlake na jeziku prokomentarisao i mlađe generacije i novi pravac muzike, ističući da ne poštuju dovoljno svoju publiku, te da treba primer za sve treba da im bude Svetlana Ceca Ražnatović.

- Svašta mislim. Malo ne poštuju dovoljno te ljude koji ih gledaju slušaju, pa zato i oni njih ne vole dovoljno, jer da bi te neko voleo, moraš i ti njega da voliš. Ceca je moje dete, bio sam kod nje u emisiji, vidite kako ona izgleda na sceni, ona je diva, ove mlađe generacije treba da se ugledaju na nju i po pevanju i po ponašanju i da pevaju pesme koje traju godinama, a ne pesme za tri dana - rekao je on.

