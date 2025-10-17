ĆERKA KIM KARDAŠIJAN SVOJOM IZJAVOM ŠOKIRALA SVET: „Kada bih morala da biram između tate i mame, izabrala bih tatu bez razmišljanja“

Dok joj ota pati od mentalnih problema i razapinje njenu majku u javnosti, ona staje na njegovu stranu, a evo i zbog čega

Nort Vest, ćerka Kanjea Vesta i Kim Kardašijan, napisala je dirljivu poruku o svom tati, a internet ne može da prestane da priča o tome.

Otvorila je svoje srce i rekla da Kanje možda jeste zauzet, ali uvek nađe vremena da bude pravi tata. Nema dadilja, nema telohranitelja, nema velikog tima, samo on i njegova mala devojčica. Nort je podelila kako joj tata kuva, brine o njoj i čini da se oseća bezbedno. Čak je rekla da želi da odraste i bude „jaka, kreativna i puna ljubavi“ baš kao on.

Obožavaoci nazivaju njenu poruku jednom od najslađih stvari ikada rečenih o Kanjeu - "Dirljivo je videti da je, iza sve slave i naslova, ono što je zaista važno detetu ljubav, pažnja i vreme, a ne luksuz ili slava. "

Međutim neki fanovi su istakli koliku zaslugu u svemu tome ima njena majka Kim Kardašijan.

"Ovo zapravo mnogo više govori o Kim nego o Kanjeu. Godinama je tiho štitila svoju decu od onih delova njihovog oca koje je svet već video. Nikada ga nije vređala, čak ni kada je javno ponižavao, verbalno napadao ili nepoštovao nju i njenu porodicu. Za to je potrebna snaga koju većina ljudi ne bi imala.

Da je njena ćerka zaista znala kako se on ponašao prema njenoj majci, njeno divljenje bi možda izgledalo sasvim drugačije. Ali umesto da otruje svoju decu gorčinom, čini se da je Kim odlučila da im pruži dar nevinosti, da im dozvoli da vole svog oca bez težine njegovih postupaka. To nije slabost. Tako izgleda pravo roditeljstvo i tiho dostojanstvo." - istakla je jedna žena u komentarima, dok je druga rekla kako nije čudno da se devojčica u svojim tinejdžerskim danima okrene protiv majke, da je to zapravo veoma tipično za te godine.

S druge strane mnoge samohrane majke osudile su ovu nenu izjavu - "Često glavni roditelj ne dobija priznanje koje zaslužuje. On je tu da radi svakodnevne dosadne stvari i obavlja najveći deo disciplinskog posla, dok drugi roditelj dolazi i radi zabavne stvari."

"Deca uvek žele da vide odsutnog roditelja kao heroja. Kim je zaštitila svoju decu od istine što im omogućava da svog oca vide kao svog heroja. Kada deca uđu u tinejdžerske godine, sukobljavanje jednog roditelja protiv drugog da bi dobila ono što žele je za njih sport. Kada odraste, razumeće istinu od oba roditelja. Trenutno je samo dete koje pokušava da razume svoj život sa svoja dva čudna roditelja. Neka Gospod pomogne njoj i njenoj braći i sestrama."- bio je jedan od komentara koji je možda sumirao celokupan utisak na izjavu Nort Vest.

Kim Kardašijan i Kanje Vest su počeli da se zabavljaju 2012. godine. Venčali su se 24. maja 2014. u velelepnoj tvrđavi u Firenci u Italija, a A Kim je podnela zahtev za razvod u februaru 2021. nakon nepunih godinu dana bili su i papirološki razvedeni.

U dokumentima i izjavama, kao razlog za razvod Kim je navela nepomirljive razlike, a u razgovorima i intervjuima kasnije, Kim je govorila o braku kao o “toksičnom” u smislu emocionalne i mentalne nestabilnosti, posebno zbog mentalnog zdravlja muzičara kome je dijagnostifikovan bipolarni poremećaj.

Takođe je izjavila da je morala da zaštiti svoje mentalno zdravlje i da pruža stabilnost svojoj djeci.

Kim i Kanye imaju četvoro dece: Nort Vest – rođena 15. juna 2013., Seint Vest – rođen 2015., Čikago Vest – rođena 15. januara 2018, putem surogata i Palm Vest – rođen 9. maja 2019, isto putem surogat majke.

(Stil)

