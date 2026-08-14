ČUVENI PEVAČ U 52. GODINI OTKRIO DA IMA AUTIZAM: "To objašnjava toliko toga"

Britanski pevač Robi Vilijams (52) otkrio je javnosti da mu je nedavno dijagnostikovan autizam.

Pevač, koji je i ranije otvoreno govorio o svojoj borbi sa anksioznošću i poremećajem pažnje (ADHD), istakao je da oseća veliko olakšanje nakon ove dijagnoze. Kako kaže, ovo saznanje mu služi kao "karta za izlazak iz zatvora" kojom može da objasni svoje „čudne“ navike.

- Imam ADHD, a sada sam saznao da imam i malo autizma, što mi se zapravo prokleto sviđa jer objašnjava toliko toga - izjavio je Robi Vilijams tokom promocije jesenje/zimske kolekcije svog modnog brenda Hopeium. On je dodao da sada za sve čudne stvari koje uradi može jednostavno da kaže: "Izvini, autističan sam".

„Mislio sam da mogu da srušim avion“

Vilijams, koji sa suprugom Ajdom Fild ima četvoro dece, objasnio je da mu kreativnost pomaže da se izbori sa mračnim, nametljivim mislima. Sa ADHD-om se, kako kaže, može 1000 odsto koncentrisati na jednu stvar, dok sve ostalo potpuno ignoriše, što mogu da potvrde i njegova deca. Zbog toga mu je stvaranje slika i zabavnih stvari postala opsesija koja mu skreće misli sa panike i strahova.

Pevač je podelio i bizaran primer kroz šta prolazi u sopstvenoj glavi.

- Nedavno sam sedeo u avionu i pomislio: 'Šta ako imam telekinezu i moje nametljive misli narede avionu da se sam sruši?' - priznao je Vilijams. On dodaje da je svestan tog nivoa „ludila“ i da je zato najbolje da trenira svoj mozak da radi nešto korisnije umesto da brine o natprirodnim moćima i rušenju aviona.

Unutrašnji Turetov sindrom

Osim ADHD-a i autizma, Vilijams je u podkastu "I'm ADHD! No You're Not" izneo teoriju da su njegove nametljive misli zapravo oblik "unutrašnjeg Turetovog sindroma".

- Shvatio sam da imam Turetov sindrom, ali se on ne manifestuje spolja. To su nametljive misli koje se jednostavno dešavaju u meni - objasnio je Robi Vilijams.

Pevač je priznao i da mu čak ni pun stadion ljudi koji mu izjavljuju ljubav ne može skrenuti pažnju sa onoga što se dešava u njegovoj glavi.

- Šta god da je to u meni, jednostavno ne može to da čuje. Ne mogu to da primim - iskren je bio Robi.

(Blic Žena)

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