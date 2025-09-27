Oglas
DETELJI VENČANJA SELENE GOMEZ: Proba danas, ceremonija sutra

Selena Gomez zvanično ulazi u svoje novo poglavlje sa Benijem Blankom, pošto njihovo venčanje počinje večeras u Kaliforniji.

1758976028_profimedia-1037353625.jpg
Foto: Profimedia
Par organizuje intimni dvodnevni događaj, počevši od probne večere večeras i ceremonije zakazane za sutra, piše Hola. 

Venčanje je vrlo obezbeđenje, s obzirom na količinu poznatih ličnosti koja će prisustvovati, a tajnost je bila prioritet od samog početka.

- Gosti još uvek ne znaju tačne lokacije za probu ili venčanje - rekao je izvor za Us Weekly, napominjući da će posebni autobusi prevoziti goste od njihovih hotela do mesta misterioznog venčanja.

Svečanosti se održavaju u Montesitu, a za sada je poznato da su među poznatima sigurno Tejlor Svift i Paris Hilton. Pridružiće im se Selenine kolege iz serije „Samo ubistva u zgradi“ - Martin Šort i Ešli Park. Organizatorka događaja Mindi Vajs, poznata po organizovanju događaja za poznate ličnosti, predvodi vikend.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Vajs, koja je ranije organizovala prosidbu Trevisa Barkera za Kortni Kardašijan i događaje za Kim Kardašijan i Džastina Bibera, stoji iza kulisa kako bi se pobrinula da i ovo bude podjednako nezaboravno.

- Biće to ogromno venčanje sa zvezdama na A-listi - rekao je izvor iznutra, prenosi Hola. 

Iako je mesto održavanja tajna, jedan detalj je isplivao na površinu. Tejlor Svift neće odsesti u predviđenom hotelu. Izvor je potvrdio za Page Six da se odlučila za privatni smeštaj u blizini iz bezbednosnih razloga.

- Iznajmiće kuću blizu mesta venčanja, što je tajna za javnost. NJeno obezbeđenje smatra da je to bolje od hotela.
 

