DONALD TRAMP I MELANIJA DELILI DECI SLATKIŠE: Jedan detalj je svima zapao za oko u Beloj kući ukrašenoj za Noć veštica!

Predsednik SAD Donald Tramp ugostio je stotine maskiranih gostiju - od superheroja do dinosaurusa, pa čak i nekoliko dece maskirane kao predsednički par - na proslavi Noći veštica u Beloj kući u četvrtak uveče.

Donald i prva dama Melanija Tramp pojavili su se na travnjaku u trenutku kada je počeo da pada mrak, uz pesmu Majkla Džeksona "Thriller". Nijedno od njih nije bilo maskirano. Tramp je nosio plavo odelo i crvenu kravatu uz crvenu kačketu sa natpisom "USA", dok je Melanija bila obučena u braon kaput preko narandžaste haljine.

Par je deci i njihovim roditeljima, koji su stajali u redu delio čokolade i bombone u kutijama sa predsedničkim pečatom. Privremeni zidovi zaklanjali su pogled na gradilište Trampove nove balske sale u Beloj kući - zbog čije je izgradnje srušeno Istočno krilo - ali se s druge strane i dalje mogao videti parkirani bager.

"Dugačak je red. Skoro je velik kao balska sala", rekao je Tramp.

Tradicija u Beloj kući održana je uprkos tome što se Tramp vratio samo nekoliko sati ranije sa šestodnevne azijske turneje tokom koje je posetio Maleziju, Japan i Južnu Koreju - i to usred blokade rada vlade koja traje već 30 dana.

Tramp je pozvao na ponovno otvaranje vlade, ali demokrate u Kongresu zahtevaju produženje poreskih olakšica koje su pomogle milionima ljudi da priušte zdravstveno osiguranje. Njihove republikanske kolege poručuju da neće pregovarati dok se vlada ne otvori.

Trampove carine na kineski uvoz smanjile su zalihe i povećale cene kostima za Noć veštica za američke uvoznike, prodavce i kupce. Ipak, spoljašnjost Bele kuće bila je ukrašena desetinama dekoracija u obliku velikog jesenjeg lišća i cveća u narandžastim i crvenim tonovima. Stepenice koje vode ka balkonu bile su prepune izrezbarenih bundeva.

Među decom koja su prisustvovala zabavi bili su i mališani pripadnika vojske i osoblja Bele kuće. Portparolka Bele kuće Karolin Leavit došla je sa svojim sinom obučenim u kostim bundeve. Kejti Miler, bivša saradnica Trampove administracije, bila je obučena kao kostur, dok je njen suprug, Stiven Miler, Trampov zamenik šefa osoblja, nosio poslovno odelo.

Stotine dece, od mališana do tinejdžera, bili su maskirani u Spajdermena i Kapetana Ameriku, balerine, princeze i vilenjake. Dva dečaka nosila su odela, Trampove kape i osmehe poput predsednikovog, iako nisu pokušala da oponašaju njegovu prepoznatljivu frizuru, dok je devojčica s njima nosila beli kaput preko haljine nalik onima koje prva dama često bira. Nekoliko roditelja takođe je nosilo kape sa natpisom USA, poput Trampa.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: