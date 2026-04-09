DOŽIVELA NERVNI SLOM, PA POKUŠALA DA SE UBIJE: Glumica koja je tumačila lik sultanije Hurem je iza kamera prolazila kroz pakao

Nemačka glumica poreklom iz Turske Merjem Uzerli, koja se proslavila ulogom Hurem u popularnoj seriji "Sulejman Veličanstveni", je na vrhuncu slave imala ozbiljne probleme.

Zbog uloge Hurem se preselila iz Nemačke u Tursku, a producenti su smatrali da je savršena za ulogu fatalne riđokose, iako je u tom trenutku slabo govorila turski jezik.

- Prijatelj je čuo da su dugo tražili glavnu glumicu za taj projekt. Ja sam se odmah zainteresovala i javila produkciji telefonom. Odmah nakon audicije rekli su mi da sam dobila ulogu. Zbog toga sam morala godinu dana da živim u Turskoj, što mi je dobro došlo da upoznam korene - rekla je svojevremeno Merijem.

- Znate, moja majka je Nemica, a otac Turčin. U Turskoj sam upoznala drugu stranu svoje krvi, do tada sam samo nekoliko puta bila u poseti rodbini, a od rođenja živim u Nemačkoj - ispričala je tada glumica.

- Nikad ranije nisam imala tako veliki projekat, a kada sam pristala da glumim u "Sulejmanu", nisam pomislila da će biti tako veliki hit. Kako bih se što više približila liku, trudila sam se da odlazim na časove turskog jezika jer sam mislila da ne znam dobro da govorim svoj drugi jezik. Htela sam da uklonim nemački naglasak iz turskog izgovora - ispričala je tada glumica.

Postala je zvezda u Turskoj i širom sveta gde se emitovala serija, ali onda su počeli brojni "skandali", u kojima je lepa Merijem bila jedan od aktera.

- Pisalo se da sam kriva za raspad Halitovog braka, pa onda da između mene i Nur, koja tumači lik sultanove prve supruge Mahidevran, ima loših vibracija na setu, da se ne volimo i ne poštujemo. Da sam lezbijka, ali i da tražim dečka među kolegama glumcima, ali sve to nije istina - pričala je tada glumica.

Pored toga, obožavatelji su je napadali na ulici, vređali i govorili joj da je zla, a sve to je uticalo na glumičino zdravlje.

- Shvatila sam da nešto nije u redu kada sam naglo počela da se gojim, iako sam redovno vežbala i pazila šta jedem. Izbezumila sam se od straha kad su usledili napada panike, strašne noćne more i nesanica - pričala je o teškom razdoblju, prenosi "Telegraf".

Nizbrdo su krenuli njena karijera, zdravlje, ali i odnos s tadašnjim verenikom, brokerom Kanom Atesom (53).

On ju je nagovarao da abortira kada je saznala da je trudna, pa su raskinuli, a onda je ona doživela nervni slom.

Merjem je zatim pokušala da se ubije tako što je skočila s balkona nakon čega je završila na psihijatriji u Berlinu. NJen bivši verenik je tada komentarisao da nikada nije imao ozbiljne namere s glumicom.

- Volim lepe žene, ali oduvek sam se bojao braka. Ostvario sam se kao otac, već imam dvoje dece, a treće nikad nisam planirao - pojasnio je Kan i mnoge šokirao svojim rečima.

Merijem sada živi u Berlinu s ćerkom Larom Jemine (6), koju je dobila s brokerom. Neretko ističe da je jako bliska i povezana s ćerkom i naziva je "ljubavlju svog života". Vratila se glumi, ali je započela i svoj biznis, a

- Otvaram svoju prvu prodavnicu "NOSH NOSH" u Berlinu. Radi se o ukusnim i zdravim komadima. Ovo je tek početak predivnog putovanja. Prvi put u Berlinu, a onda, nadam se po celom svetu. Ja i moji prijatelji stvorili smo mesto na kojem želimo da se osećate kao kod kuće i uživate u kvalitetnim i ukusnim našim proizvodima - napisala je tada glumica na Instagramu.

(PlusOnline)

BONUS VIDEO: