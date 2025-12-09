DR ČUBRILO UPOZORAVA NA GREŠKU KOJU MNOGI PRAVE: Nikad limun na prazan stomak zimi!

Limun ujutru nije uvek dobar izbor, tvrdi poznati srpski lekar dr Dejan Čubrilo

Dr Dejan Čubrilo, profesor medicinske fiziologije i specijalista medicine sporta, kortizol naziva "hormonom života" i objašnjava koliko nam je njegov jutarnji skok važan i u kojoj meri je način na koji započinjemo dan presudan za njegovu regulaciju.

Na pomen reči "kortizol", svi najpre pomisle na "hormon stresa". Konotacija je negativna, čak zastrašujuća. Uvreženo je mišljenje da treba da ga održavamo na što nižim vrednostima – što je potpuno suprotno realnim potrebama našeg organizma. Da bismo ih zadovoljili, neophodno je da sa buđenjem nahranimo ćelije kako bismo dobili energiju i odgovarajuću količinu pomenutog hormona.

"Lično, zimi dan započinjem čajem od kurkume jer greje telo. Možete da stavite i par kapi limuna – ne ceo, jer nije dobar za stomak. Kombinacija vrele i malo hladne vode je prva hidracija koja nam je potrebna ujutru. Da li ćete nakon toga ići na tuširanje ili ćete pre tuširanja doručkovati, na vama je. Ako vam prija da doručkujete, ako vam nije mrsko mentalno, doručkujte", započinje dr Dejan Čubrilo.

Dalje objašnjava da univerzalno pravilo u vezi sa vrstom, količinom i redosledom namirnica koje unosimo izjutra ne postoji.

"Ja u toku radne nedelje nemam emotivnu snagu u želucu da obradim jak doručak. Uzeću umesto toga šaku badema. Nekada se to u Dalmaciji zvalo marenda. Na taj način prekinuo sam post, odnosno noćno gladovanje. Moje ćelije su nešto dobile i mogu da stvaraju energiju. Zatim, kada prođe sat vremena, kažem sebi: 'Poješću sada jednu urmu i tri čvarka'. I, na primer, oko deset sati biram nešto konkretnije."

Konkretan obrok za upliv energije

Na pitanje šta podrazumeva pod "konkretnim obrokom", dr Čubrilo ističe da to može da bude bilo koja hrana koju imamo u frižideru.

"Često mi kažu: 'Doktore, nemam vremena da kuvam'. Međutim, to može da bude i nešto od prekjuče, kao što je parče mesa sa jednom kašikom palente, na primer."

I tu nije, i ne mora da bude, kraj našem doručku.

"Kroz sat ili dva, ja uzmem, na primer, još petnaest badema ili zelenu salatu sa pinjolima. Ipak, neko će reći da ujutru želi jaja, a kasnije pinjole, a neko će prvo pojesti bademe, urmu, pinjole, pa na kraju jaja. Nema pravila. Jedino je važno da u jednom obroku uzmete barem malo hrane, da vam pruži makar mali upliv energije, na kojoj ćemo da ‘surfujemo’. Hrana diže kortizol, a kortizol nam treba ujutru", ističe doktor, a zatim posebno upozorava:

"Ne spuštajte ga! Ko ga ujutru spušta, taj energije nema!"

Posle 18 časova kortizol je suvišan

Kortizol smo kolokvijalno nazvali hormonom stresa, ali dr Čubrilo navodi na koji način doprinosi našoj funkcionalnosti u najvećem delu dana.

"On se luči ujutru i traje do sedamnaest ili osamnaest časova. Ako ga nemamo dovoljno, onda nismo produktivni, odnosno funkcionalni. Mi jedemo i krećemo se da bismo ga ‘provocirali’, a on nas štiti od upala i održava nivo šećera u krvi. To je dobro. On mora da bude tu", naglašava.

A kada ne bi trebalo?

"Od osamnaest časova do spavanja. Tada ne treba da ga provociramo", ističe dr Dejan Čubrilo i za kraj podseća da ni kafa na prazan stomak ne pravi veliku štetu kao što mislimo, te da je važno da živimo i funkcionišemo prema ličnim potrebama – dok smo umereni.

(Lepa & Srećna)

