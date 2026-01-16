KOJE NAMIRNICE SADRŽE VITAMIN D? Ima ih baš malo

Oko 90% vitamina D koji imamo u našim telima dolazi od izlaganja suncu

Vitamin D se sintetiše u našoj koži kada je izložena suncu. Ovaj nutrijent pomaže da se reguliše način na koji vaše telo skladišti minerale i osigurava da se vaše kosti remineralizuju, piše Real Simple.

Bez vitamina D, naša tela su manje efikasna u korišćenju kalcijuma iz hrane za jačanje kostiju. Vitamin D takođe pomaže u funkcionisanju imunog sistema i može igrati ulogu u zaštiti od poremećaja raspoloženja poput depresije, objašnjava specijalista Sara Ruven.

Tokom zimskih meseci, kada smo suncu znatno manje izloženi, važno da da u ishranu uključimo hranu bogatu vitaminom D.

Nema mnogo namirnica koje prirodno sadrže vitamin D, iako su mnoga hrana i pića obogaćena njime. Kada jedete hranu sa vitaminom D, jednostavan način da povećate njegovu apsorpciju je uparivanje hrane sa nekom vrstom zdrave masti ili ulja.

Namirnice koje sadrže vitamin D

Masne ribe

Masnije ribe poput lososa, pastrmke i sardine su bogate vitaminom D. Pošto su sa prirodno više ulja, ovo pomaže vašem telu da apsorbuje vitamin D.

Svinjetina

Svinjetina je još jedan izvor vitamina D. Savet je da pečete ili pržite svinjetinu sa aromatičnim biljem kao što su majčina dušica, žalfija i ruzmarin, koristeći maslinovo ulje da biste dodali zdravu masnu komponentu.

Ojačane žitarice

Ojačane žitarice su još jedna pogodna opcija za povećanje unosa vitamina D. Porcija od ¾ šolje obogaćenih žitarica obezbeđuje 2,5 mcg vitamina D. Birajte žitarice koje imaju manje šećera i više vlakana za doručak ili užinu, uparite ih sa obogaćenim mlekom da biste dodatno povećali vitamin D.

