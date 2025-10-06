DžENIFER ANISTON ZVANIČNO U VEZI: "Vratila mi je osmeh nakon slomljenog srca"

Novi dečko Dženifer Aniston potvrdio je da je u ljubavnoj vezi sa slavnom glumicom i otvoreno govorio o svojim emocijama.

Iako se dugo nagađalo da su u vezi i zapravo nikada nismo dobili zvanično priznanje da su novi slavni par, ljubavna veza Dženifer Aniston i Džima Kertisa definitivno je stvarna.

Nakon što je glumica i zvezda kultnih "Prijatelja" nedavno objavila fotografije na kojima je "sakrila" novog dečka, ali to njenim fanovima nije promaklo, Džim je otvoreno pričao o njihovoj vezi i naglasio da mu je Džen vratila osmeh na lice nakon "nezdrave veze" u kojoj je bio, navodi Daily Mail.

U emotivnom pismu svojim pratiocima potvrdio je romansu sa Dženifer, iako je ni jednog momenta nije imenovao. Ipak, nije teško bilo zaključiti o kome se radi.

"Ponovno sam pronašao ljubav, ali tek nakon što sam naučio kako da se uskladim s ljubavlju iznutra prema spolja", napisao je.

"Nedavno sam bio na vrlo drugačijem mestu od onog na kom sam danas. Bio sam slomljen bolom, fizički i emocionalno. Nezdrava veza ostavila me slomljenog srca i pitao sam se koliko zaista vredim. Reprogramirao sam svoju podsvest, što mi je dalo samopouzdanje za koje nisam ni znao da ga imam", objasnio je Džim.

Sa slavnom glumicom su ga prvi put spajali u junu, kada su prvi put viđeni zajedno u jednom hotelu u Kaliforniji, a potom su provodili vreme i u Španiji, kada je sve postalo mnogo jasnije.

(Super žena)

