DžENIFER LOPEZ PREKINULA KONCERT DA BI POSLALA VAŽNU PORUKU: Obratila se svim muškarcima, a pomenula i Bena Afleka

Dženifer Lopez na nastupu u Las Vegasu otvoreno govori o svojoj finansijskoj nezavisnosti i sa puno humora se osvrće na nedavni razvod od Bena Afleka.

Foto: Profimedia
Dženifer Lopezprekinula je nastup u Las Vegasu kako bi publici, a naročito muškarcima, poslala jasnu poruku. NJena svetlucava šolja ne znači da joj je potreban neko da joj plaća račune.

Tokom rezidencije Up All Night Live u Sizars palasu, popularna Džej Lo je pred punom dvoranom otvoreno govorila o nezavisnosti i ljubavi. Istakla je da je ljudi posmatraju, vide skupocene komade i misle da je zahtevna za izdržavanje, ali ih je ona odmah ispravila.

"Jesam skupa, ali imam svoj novac. Ne moraš mi kupovati ništa", poručila je uz osmeh, oduševivši prisutne.

Luksuz kao rezultat sopstvenog rada

Na pozornici obasjanoj reflektorima, sa prepoznatljivom svetlucavom šoljom u ruci, Lopezova je izgledala kao oličenje luksuza. Ipak, poruka koju je uputila bila je suprotna uobičajenim pretpostavkama: njen životni standard je plod sopstvenog rada i uspeha, a ne tuđeg novčanika. Naglasila je da kod partnera ceni dobrotu, nežnost i emocionalnu velikodušnost, a ne materijalno bogatstvo.

Ova rezidencija za nju predstavlja mnogo više od običnog spektakla; ona označava lični oporavak nakon burnih godina. Razvod od Bena Afleka pravosnažno je okončan u januaru 2025. godine, a film "Poljubac žene pauka" nije joj doneo priželjkivanu nominaciju za Oskara. Uprkos tome, u Sizars palasu je pred više od 4000 gledalaca izvela dvočasovnu produkciju sa orkestrom od 17 članova, dokazavši da je i dalje jedna od najvećih svetskih zvezda.

Humor kao lek za razvod

Latino diva je iskoristila nastupe i da se duhovito obračuna sa prošlošću, naročito u trenutku kada joj je jedan obožavatelj otkrio da se zove Ben. Kada je mladić izašao na binu i izgovorio svoje ime, pevačica je odglumila zgražavanje, što je publiku nasmejalo do suza. Čini se da joj je humor postao omiljeno oružje u suočavanju sa završetkom braka.

Lopezova i Ben Aflek venčali su se u julu 2022. godine, nakon što su obnovili vezu 2021. - skoro dve decenije nakon prvog upoznavanja na snimanju filma "Džili". Pevačica je podnela zahtev za razvod u avgustu 2024. godine, a postupak je završen u januaru 2025. Već na otvaranju rezidencije u decembru 2025. godine, Lopezova se poigrala temom svojih brakova pred publikom: "U tom periodu bila sam udata samo jednom. Osećalo se kao dvaput."

(Tportal)

