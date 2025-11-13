DžON TRAVOLTA POKAZAO SINA: Zajedno osvojili planinski vrh, a svi kažu da je očeva kopija (VIDEO)

Džon Travolta je objavio snimak sa svojim sinom koji sada ima 14 godina i koji neodoljivo podseća na svog oca.

Džon Travolta je ponosno podelio video svog četrnaestogodišnjeg sina Bendžamina.

Travolta sada sam odgaja svoju decu, Bendžamina i Elu (25), nakon što je njihova majka, Keli Preston, preminula od raka 2020. godine u dobi od samo 57 godina.

Zvezda filma "Briljantin", star 71 godinu, objavio je ove nedelje na Instagramu sladak novi video sebe i Bendžamina kako uživaju u planinarenju po snežnim planinama u Norveškoj. NJegov sin je viđen kako se penje do vidikovca odakle je mogao da posmatra zadivljujuće poglede na skandinavski pejzaž.

"Nema te planine koja je dovoljno visoka za mog sina Bena. S ljubavlju iz Norveške", napisao je Travolta, koji je dirljivi klip postavio uz hit Marvina Geja i Tami Terel iz 1967. godine, "Ain't No Mountain High Enough".

Usred poplave fanova koji su delili svoje lepe želje u komentarima, Ela je dodala svoju reakciju u obliku emotikona podignutih ruku i emotikona srca u očima.

Travolta i Keli Preston venčali su se 1991. godine i dobili su troje dece, Elu i Bendžamina, kao i Džeta, koji je tragično preminuo sa 16 godina 2009. godine.

Džet, koji je imao istoriju epileptičnih napada, doživeo je jedan tokom porodičnog odmora na Bahamima i udario glavom o kadu 2. januara 2009. godine, što je rezultiralo smrću.

Ovog aprila, Travolta je na Instagramu obeležio ono što bi bio 33. rođendan njegovog starijeg sina, napisavši: "Srećan rođendan Džet – mnogo mi nedostaješ! Volim te zauvek!"

Porodicu je ponovo pogodila žalost kada je Keli Preston preminula u julu 2020. godine, dve godine nakon što joj je dijagnostikovan rak dojke.

Travolta je slomljenog srca objavio njenu smrt i zahvalio se njenom medicinskom timu, napisavši: "Moja porodica i ja ćemo zauvek biti zahvalni njenim doktorima i medicinskim sestrama u MD Anderson centru za rak, svim medicinskim centrima koji su pomogli."

Objava je podstakla glasine da su se Travolta i Keli Preston udaljili od sajentologije, čiji je osnivač El Ron Habard bio protiv hemoterapije i zračenja.

Međutim, veb stranica Sajentološke crkve podstiče vernike da "potraže konvencionalno medicinsko lečenje za bolesti i povrede."

Prošlog meseca, na ono što bi bio 63. rođendan Prestonove, Travolta je objavio njenu fotografiju uz snimak sebe kako peva ljubavnu pesmu iz četrdesetih "Come Rain or Come Shine", koju su izvodili pevači kao što su Frenk Sinatra, Bili Holidej, Džudi Garland, Ela Ficdžerald, Pegi Li, Rej Čarls i Džejms Braun.

"Snimio sam ovu pesmu za Keli i želim da je podelim sa svima vama na njen rođendan. Srećan rođendan Keli, volimo te. Džon, Ela i Ben", napisao je.

Travolta je otvoreno govorio o svom procesu tugovanja u godini nakon Kelijine smrti, u intervjuu za muški magazin "Eskver Španija" 2021. godine.

"Naučio sam da je plakanje i tugovanje za nekim nešto lično. Tugovanje je individualno i proživljavanje sopstvenog puta je ono što može dovesti do izlečenja", rekao je.

"Najvažnija stvar koju možete učiniti da pomognete drugome kada tuguje je da im dozvolite da to prožive i da im ne komplikujete sopstvenim tugovanjem", primetio je Travolta.

"Recimo da izgubite nekoga i da ste na sahrani veoma tužni, a onda vam priđe druga osoba koja se oseća tužnije i ne ostavlja vam dovoljno prostora da tugujete. To bi bilo kao da dva čamca tonu na dno. To je moje iskustvo", objasnio je Džon Travolta..

"Osećao sam se zasićeno svačijom tugom da nisam znao šta da radim. Prva stvar koju treba da uradite kada doživite tugu je da odete na mesto gde možete da tugujete, bez ikakvog ometanja", rekao je Džon Travolta.

(Stil)

