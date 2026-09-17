ED ŠIRAN ZBOG SKANDALA NA TURNEJI IZGUBIO 100.000 PRATILACA: Slavni pevač se našao na meti osuda

Ed Širan je nakon izbijanja kontroverze izgubio gotovo 100.000 pratilaca na Instagramu.

Ed Širan izgubio je gotovo 100.000 pratilaca na Instagramu usred kontroverze koja je izbila nakon što je reper Meklmor uklonjen s njegove turneje "Loop Tour". Do toga je došlo nakon Meklmorovih propalestinskih izjava tokom nastupa u NJu Džerziju, nakon kojih su se pojedini vlasnici stadiona usprotivili njegovim daljim nastupima na turneji.

Meklmor, pravog imena Bendžamin Hamond Hagerti, u ponedeljak je potvrdio da više neće nastupati na turneji. Tokom koncerata na stadionu MetLife u NJu Džerziju javno je podržao Palestinu i izveo svoju protestnu pesmu "Hind's Hall". U opširnoj izjavi nakon izbacivanja s turneje tvrdio je da je Robert Kraft, vlasnik New England Patriotsa i kompanije koja poseduje stadion Gillette, predvodio pritisak na organizatore da ga uklone iz programa.

Širan se potom oglasio i naglasio da odluku o Meklmorovom odlasku nije doneo on. "Odlazak Meklmora s turneje bila je odluka promotera, a ne moja. Meklmorov ugovor za turneju bio je s promoterom, a ne sa mnom", poručio je.

"Nikada ne bih izneverio obožavatelje koji su već napravili planove, niti bih napustio ekipu na turneji, ostale izvođače i muzičare koji zavise od mene zbog posla i zarade", dodao je. Širan je objasnio i da je tokom prethodne nedelje razgovarao s predstavnicima stadiona pokušavajući da pronađe rešenje, ali da su odluku na kraju doneli organizatori i stadioni.

Uprkos njegovom objašnjenju, deo obožavatelja nije zadovoljan. Prema podacima analitičke platforme HypeAuditor koje prenosi LADbible, Širan je nakon izbijanja kontroverze izgubio gotovo 100.000 pratilaca na Instagramu. NJegove objave preplavili su komentari "Free Palestine", a deo korisnika društvenih mreža kritikuje ga jer se nije jasnije zauzeo za jednu stranu.

Iz turneje se povukli i ostali izvođači

Kontroverza se ubrzo proširila i na druge izvođače povezane sa Širanovom turnejom. Irski pevač Aron Rou, koji je trebao da nastupa na severnoameričkom delu turneje, objavio je da odustaje od nastupa.

Ubrzo nakon njega povlačenje je potvrdio i Finneas, koji je trebao da nastupa sa Širanom na južnoameričkom delu turneje. "Umetnici se ne smeju utišavati kada govore u ime potlačenih. Odlučio sam da se povučem s nadolazećih nastupa na turneji s Edom Širanom. Stojim uz Palestinu i njen narod", poručio je svojim pratiocima.

Turneju je napustio i irski bend Beoga, koji je tokom koncerata nastupao sa Širanom, a potom je povlačenje objavio i danski bend Lukas Grejem.

(Kurir)

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