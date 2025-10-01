GODINAMA NAKON RASKIDA PRIZNALI DA SU BILI I VERENI: Misteriozna veza Nikol Kidman s početka 2000-tih je počela kao bajka

Glumica Nikol Kidman je nakon razvoda od glumca Toma Kruza uplovila u vezu sa muzičarem koga svi znamo.

Kada spomenemo Nikol Kidman, odmah nam padne na pamet njen brak sa Tomom Kruzom, kao i aktuelan sa Kitom Urbanom s kojim je od 2006. godine, a svi zaboravljamo još jednu poznatu ličnost s kojim je glumica bila.

Početkom 2000-ih je bila u vezi sa muzičarem s kojim je bila i verena.

Ko bi rekao da je moglo da se dogodi da Nikol Kidman bude maćeha svojoj koleginici iz serije "The big little lies" Zoi Kravic.

Nikol Kidman i Leni Kravic su bili jedan od najtajanstvenijih i najzanimljivih parova u svetu poznatih.

Upoznali su se 2002. godine, kada je Nikol Kidman renovirala svoj stan u Vest Vilidžu, pa joj je trebalo neko mesto gde će da živi u međuvremenu.

Tu je na scenu stupio Leni Kravic, koji joj je izdao svoj stan na Menhetnu.

Tako je sve počelo, a od 2003. godine je počela i njihova ljubavna veza.

Svoju ljubav su čuvali od očiku javnosti. Često su se pojavljivali na istim događajima poput rođendana Dejvida Koperfilda ili izlazak sa Kidmanovom bliskom prijateljicom Naomi Vots, ali su dolazili i odlazili odvojeno, u razmaku od 30 minuta.

Muzičar je bio i na snimanju Nikolinog filma iz 2004. godine "The Stepford Wives"

- On je uvek ovde, ali ga niko ne vidi. Uđe kroz zadnja vrat ai ide pravo u njenu garderobu - rekao je izvor sa seta za US Weekly svojevremeno.

Časopis US Wekly je krajem 2003. godine objavio vest da su Nikol i Leni vereni, ali su oni tek mnogo godina kasnije i potvrdili. Samo što do venčanja nikad nije došlo.

Šta se dogodilo? Kako piše Us Weekly, Nikol je tada bila zauzeta mama sa malom decom i nije bila spremna za ozbiljnu vezu.

- Nisam htela vezu. Samo samo htela da me moja deca imaju i nisam se osećala prijatno da imam još nekog u toj gužvi. Onda sam se verila, ali sam nije bilo u redu. Nisam bila spremna. Mi nismo bili spremni - rekla je glumica za Vanity Fair 2007 godine.

Kao što su svoju vezu držali daleko od javnosti, tako su i jedno o drugom govorili malo ili nimalo

- Ona je fina žena - rekao je za Acces Hollywood 2003. Leni Kravic da su samo prijatelji, a kada je novinar insinuirao da postoji nešto više između njih, muzičar je odgovorio:

- Ponekad je bolje držati stvari za sebe. To je jedini način da sačuvate privatnost

-Veoma su bliski. On joj je veoma važan. Osim toga, ne znam.-

Godinama su se stvari malo promenile, pa je tako Nikol Kidman na pres turneji serije "Big Little LIes" 2017. godine upitana za svoju vezu sa kolegincom Zoe usputno rekla da je bila verena za njenog oca.

- Poznavala sam Zoi jer sam bila verena za njenog oca. Sve je u porodici! Volim Lenija; on je sjajan momak.-

Nekoliko meseci kasnije, muzičar je takođe oduševljeno govorio o Nikol Kidman u intervjuu za The Journal.

- Nikol je neverovatna. Zoi i ona nisu provodile vreme zajedno otkako je bila mlađa, otkako smo Nikol i ja bili zajedno, tako da je to bilo sjajno.-

(Glossy)

