HAJDI KLUM IZNENADILA SINA: Kupila mu poklon vredan 250.000 evra za 21. rođendan (VIDEO)

Pogledajte kako je Hajdi Klum iznenadila sina Henrija poklonom vrednim 250.000 evra na njegov 21. rođendan.

Suprug Hajdi Klum nije štedeo kada je u pitanju 21. rođendan njenog najstarijeg sina Henrija. Poznata manekenka i njen suprug Tom Kaulic priredili su mu iznenađenje koje će teško zaboraviti – crveni Ferari F430, čija se vrednost, u zavisnosti od primerka, procenjuje na oko 200.000 do 250.000 evra.

Henri je luksuzni automobil dobio u subotu, 12. septembra, a njegova reakcija na poklon zabeležena je kamerom. Ipak, iza ovog skupocenog automobila krije se i zanimljiva priča: Ferari nije bio samo rođendanski poklon, već i ispunjeno obećanje iz stare opklade između Henrija i njegovog očuha Toma Kaulica.

Očuh je ispunio opkladu napravljenu pre 7 godina

Na snimku objavljenom na Instagramu, koji prikazuje trenutak uručivanja poklona, vidi se kako Henri izlazi napolje sa očuhom Tomom Kaulicom, dok Klumova snima reakciju iznenađenja svog sina na novi automobil, čija cena premašuje šest cifara.

„Ne mogu da verujem da je došao taj trenutak. Čekao si na ovo toliko godina”, rekla je Klumova u snimku, dok je Henri uzviknuo: „O, Bože! Isuse Hriste. Ne znam ni šta da kažem.”

U narednoj objavi na Instagramu, Klumova je podelila stari snimak Henrija iz tinejdžerskih dana, u kojem on objašnjava opkladu koju su sklopili on i Kaulic (37).

„Dešava se za Božić; ako izgubim u igrici *Mario Kart*, neću smeti da igram video-igre tri meseca i moram da naslikam sliku na kojoj vozim”, rekao je Henri, dodajući: „Ali ako pobedim, Tom mora da mi pokloni ’ferari’ kada napunim 21 godinu.”

U novijem snimku Klumove, koji dokumentuje iznenađenje automobilom, Kaulic je objasnio da je kupio „ferari” na sajmu automobila „prošle godine” i da je vozilo „sve to vreme” krio u garaži.

Klumova je istakla kako je njen suprug „održao obećanje” dato Henriju nakon što su se njih dvojica opkladili u vezi sa video-igrom. „Bukvalno, koliko je to prošlo? Sedam godina otkako ste to rekli?” rekla je voditeljka emisije *Project Runway*.

Prihvatio je šta nova veza donosi sa sobom

Klumova ima ukupno četvoro dece sa bivšim suprugom Silom. Pored Henrija, par ima i ćerke Leni (22) i Lu (16), kao i sina Johana (19).

Nakon što su se Klumova i Kaulic po drugi put venčali 2019. godine, izvor je ekskluzivno za magazin *PEOPLE* izjavio: „Veza Hajdi i Toma od samog početka je bila jednostavna jer je on prihvatio prioritete u njenom životu: ona je jasno stavila do znanja da joj je uloga majke na prvom mestu.”

Izvor je dodao da Kaulic sebe smatra „dodatnim tatom” deci koju Klumova ima sa Silom (63). (Ona i pevač hita „Kiss from a Rose” rastali su se u januaru 2012, a razvod okončali u oktobru 2014. godine.)

Prošlog meseca, Klumova je na Instagramu objavila snimak povodom obeležavanja sedmogodišnjice braka sa muzičarem grupe „Tokio Hotel”, sa kojim se venčala u Italiji.

(Stil)

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