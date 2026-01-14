Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

IZRAČUNAJTE SVOJU IDEALNU TEŽINU: Važno je koliko imate godina i koliko ste visoki

Vaša idealna težinanije ista kada imate 20 i kada imate 50 godina, iako nas stare tabele često ubeđuju u suprotno.

1768380407_Depositphotos_2282566_S.jpg
Foto: Deposit
Oglas

Vi koji pratite svoje zdravlje, znate da visina jeste bitna, ali da godine i građa diktiraju šta je vašem telu zaista potrebno. Zato zaboravite na stroge cifre – pred vama je najtačnija računica do sada koja pomaže da razumete gde se zaista nalazite.

Kada se govori o "idealnoj težini", najčešće se koriste sledeće formule:

  • BMI (Body Mass Index) – najpoznatiji pokazatelj, računa se kao težina (kg) podeljena kvadratom visine (m²).
  • Broca formula – visina u cm minus 100 (za muškarce) ili minus 105 (za žene).
  • Waaler tabela – uzima u obzir visinu, godine i telesnu građu.

Kako da izračunate "idealnu težinu"- i šta to znači

BMI – Brza orijentacija

Formula: Težina (kg) ÷ (visina u metrima)² Primer: Ako imate 170 cm i 65 kg → 65 ÷ (1.70 × 1.70) = 22.5

Tumačenje:

Ispod 18.5 → Pothranjenost
18.5–24.9 → Normalna težina
25–29.9 → Prekomerna težina
30+ → Gojaznost

Napomena: Sportisti i osobe sa više mišićne mase mogu imati visok BMI, a da nisu gojazni.

Broca formula – Brza i jednostavna

Muškarci: Visina (cm) – 100 Žene: Visina (cm) – 105 Primer:

Muškarac, 180 cm → 180 – 100 = 80 kg
Žena, 165 cm → 165 – 105 = 60 kg
Napomena: Ova formula ne uzima u obzir godine, građu ni mišićnu masu.

Waaler tabela – Detaljniji pristup

Ovaj metod je najprirodniji jer priznaje da se idealna težina menja sa godinama i tipom kostiju. Primer za osobu visine 170 cm u 50-im godinama:

Sitna građa: 58–64 kg
Srednja građa: 63–69 kg
Krupna građa: 68–75 kg

Kako da ih koristite pametno

Ako želite da proverite svoju težinu prema visini i godinama:

  • Koristite BMI kalkulator kao početnu tačku
  • Uporedite sa Broca formulom za brzu procenu
  • Pogledajte Waaler tabele ako želite detaljniji uvid
  • Ali najvažnije: posavetujte se sa lekarom ili nutricionistom pre bilo kakvih zaključaka

Idealna težina nije samo broj. Ona je kombinacija zdravlja, funkcionalnosti i dobrobiti. Zato, kada koristite BMI, Broca ili Waaler metodu — ne zaboravite da ih ublažite kontekstom.

Računica bez greške postoji samo kada se računa sa telom, a ne protiv njega.

(Krstarica)

BONUS VIDEO

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas