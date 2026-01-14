IZRAČUNAJTE SVOJU IDEALNU TEŽINU: Važno je koliko imate godina i koliko ste visoki

Vaša idealna težinanije ista kada imate 20 i kada imate 50 godina, iako nas stare tabele često ubeđuju u suprotno.

Vi koji pratite svoje zdravlje, znate da visina jeste bitna, ali da godine i građa diktiraju šta je vašem telu zaista potrebno. Zato zaboravite na stroge cifre – pred vama je najtačnija računica do sada koja pomaže da razumete gde se zaista nalazite.

Kada se govori o "idealnoj težini", najčešće se koriste sledeće formule:

BMI (Body Mass Index) – najpoznatiji pokazatelj, računa se kao težina (kg) podeljena kvadratom visine (m²).

Broca formula – visina u cm minus 100 (za muškarce) ili minus 105 (za žene).

Waaler tabela – uzima u obzir visinu, godine i telesnu građu.

Kako da izračunate "idealnu težinu"- i šta to znači

BMI – Brza orijentacija

Formula: Težina (kg) ÷ (visina u metrima)² Primer: Ako imate 170 cm i 65 kg → 65 ÷ (1.70 × 1.70) = 22.5

Tumačenje:

Ispod 18.5 → Pothranjenost

18.5–24.9 → Normalna težina

25–29.9 → Prekomerna težina

30+ → Gojaznost

Napomena: Sportisti i osobe sa više mišićne mase mogu imati visok BMI, a da nisu gojazni.

Broca formula – Brza i jednostavna

Muškarci: Visina (cm) – 100 Žene: Visina (cm) – 105 Primer:

Muškarac, 180 cm → 180 – 100 = 80 kg

Žena, 165 cm → 165 – 105 = 60 kg

Napomena: Ova formula ne uzima u obzir godine, građu ni mišićnu masu.

Waaler tabela – Detaljniji pristup

Ovaj metod je najprirodniji jer priznaje da se idealna težina menja sa godinama i tipom kostiju. Primer za osobu visine 170 cm u 50-im godinama:

Sitna građa: 58–64 kg

Srednja građa: 63–69 kg

Krupna građa: 68–75 kg

Kako da ih koristite pametno

Ako želite da proverite svoju težinu prema visini i godinama:

Koristite BMI kalkulator kao početnu tačku

Uporedite sa Broca formulom za brzu procenu

Pogledajte Waaler tabele ako želite detaljniji uvid

Ali najvažnije: posavetujte se sa lekarom ili nutricionistom pre bilo kakvih zaključaka

Idealna težina nije samo broj. Ona je kombinacija zdravlja, funkcionalnosti i dobrobiti. Zato, kada koristite BMI, Broca ili Waaler metodu — ne zaboravite da ih ublažite kontekstom.

Računica bez greške postoji samo kada se računa sa telom, a ne protiv njega.

(Krstarica)

