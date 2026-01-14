IZRAČUNAJTE SVOJU IDEALNU TEŽINU: Važno je koliko imate godina i koliko ste visoki

Vaša idealna težinanije ista kada imate 20 i kada imate 50 godina, iako nas stare tabele često ubeđuju u suprotno.
Vi koji pratite svoje zdravlje, znate da visina jeste bitna, ali da godine i građa diktiraju šta je vašem telu zaista potrebno. Zato zaboravite na stroge cifre – pred vama je najtačnija računica do sada koja pomaže da razumete gde se zaista nalazite.
Kada se govori o "idealnoj težini", najčešće se koriste sledeće formule:
- BMI (Body Mass Index) – najpoznatiji pokazatelj, računa se kao težina (kg) podeljena kvadratom visine (m²).
- Broca formula – visina u cm minus 100 (za muškarce) ili minus 105 (za žene).
- Waaler tabela – uzima u obzir visinu, godine i telesnu građu.
Kako da izračunate "idealnu težinu"- i šta to znači
BMI – Brza orijentacija
Formula: Težina (kg) ÷ (visina u metrima)² Primer: Ako imate 170 cm i 65 kg → 65 ÷ (1.70 × 1.70) = 22.5
Tumačenje:
Ispod 18.5 → Pothranjenost
18.5–24.9 → Normalna težina
25–29.9 → Prekomerna težina
30+ → Gojaznost
Napomena: Sportisti i osobe sa više mišićne mase mogu imati visok BMI, a da nisu gojazni.
Broca formula – Brza i jednostavna
Muškarci: Visina (cm) – 100 Žene: Visina (cm) – 105 Primer:
Muškarac, 180 cm → 180 – 100 = 80 kg
Žena, 165 cm → 165 – 105 = 60 kg
Napomena: Ova formula ne uzima u obzir godine, građu ni mišićnu masu.
Waaler tabela – Detaljniji pristup
Ovaj metod je najprirodniji jer priznaje da se idealna težina menja sa godinama i tipom kostiju. Primer za osobu visine 170 cm u 50-im godinama:
Sitna građa: 58–64 kg
Srednja građa: 63–69 kg
Krupna građa: 68–75 kg
Kako da ih koristite pametno
Ako želite da proverite svoju težinu prema visini i godinama:
- Koristite BMI kalkulator kao početnu tačku
- Uporedite sa Broca formulom za brzu procenu
- Pogledajte Waaler tabele ako želite detaljniji uvid
- Ali najvažnije: posavetujte se sa lekarom ili nutricionistom pre bilo kakvih zaključaka
Idealna težina nije samo broj. Ona je kombinacija zdravlja, funkcionalnosti i dobrobiti. Zato, kada koristite BMI, Broca ili Waaler metodu — ne zaboravite da ih ublažite kontekstom.
Računica bez greške postoji samo kada se računa sa telom, a ne protiv njega.
(Krstarica)
