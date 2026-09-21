JEDAN SIN PREŠAO U PRAVOSLAVLJE, A DRUGI OŽENIO SRPKINJU: Sofija Loren je vodila tepku borbu za potomstvo, a danas uživa u velikoj porodici

Sofiji Loren je juče napunila 92. godine, a ovo je njena životna priča.

Legendarna glumica Sofija Loren (92) bila je tinejdžerka kada je upoznala ljubav svog života.

Ona i filmski producent Karlo Ponti upoznali su se u proleće 1950. godine u jednom kafiću u Rimu. Ponti je tada imao 38 godina i odmah ju je primetio. Uočio je njenu lepotu i znao da je Sofija stvorena za kameru. Preko konobara joj je poslao poruku i pozvao je na piće, a onda i na audiciju. Ipak, ono što nije mogao da zamisli da će s vremenom zaljubiti u nju.

Problem je bila razlika u godinama, jer je Sofija imala samo 16. godina, ali i činjenica da je Karlo u tom trenutku bio u braku i imao dvoje dece. Uprkos tome, odlučio je da joj pomogne i da od nje napravi veliku zvezdu. Predložio joj je da se više ne preziva Skikolone nego Loren, a savet da 'izravna' nos je odbila da posluša. Naučio ju je pravilima bontona, otkrio joj koje knjige treba da čita o umetnosti i terao je da savlada engleski jezik.

Glumica je silno želela dete, ali je imala problema sa začećem i neplodnosti. Nakon dva spontana pobačaja, krajem decembra 1968. rodila je sina Karla Pontija Džuniora (56), koji je danas cenjeni italijanski dirigent. Pet godina kasnije rodila je i sina Edoarda, koji je sledio očeve stope i postao reditelj.

Sinovi Sofije Loren i Karla Pontija

Karlo Ponti mlađi, sin Sofije Loren i proslavljenog producenta koji je sarađivao sa Felinijem, Antonionijem i De Sikom, venčao se pre dve godine sa gruzijskom fitnes instruktorkom Marijam Šarmanašvili, dvadeset godina mlađom od njega.

NJih dvoje su se upoznali – potpuno savremeno – na društvenim mrežama, a njihova romansa ubrzo je prerasla u brak. Venčanje je održano u manastiru Samtavro u gruzijskom gradu Mcheta, pod zaštitom UNESCO-a, a zbog nje je Ponti odlučio da pređe u pravoslavlje.

Ceremonija je bila bajkovita – u tradicionalnim gruzijskim nošnjama, sa crkvenim horom i simboličnim krunama na glavama. Iako Sofija Loren nije prisustvovala ovom venčanju, par planira građansku ceremoniju u Ženevi, gde će, kako su rekli, "majka mladoženje biti počasna gošća".

Ponti i Marijam zajedno odgajaju decu iz prethodnih brakova, a bliski prijatelji ističu da upravo kroz porodičnu toplinu i mir Karlo pronalazi inspiraciju za svoj umetnički rad.

Karlo nije jedini sin Sofije Loren koji je život posvetio umetnosti. NJegov brat Edoardo Ponti poznat je filmski reditelj, a još zanimljivije – u braku je sa glumicom Sašom Aleksander, Amerikankom srpskog porekla, pravog imena Suzana Drobnjaković.

Lepa glumica, koju publika pamti iz serija "Prijatelji", "Besramnici", "NCIS" i "Rizoli i Ajls", više puta je javno govorila o odnosu sa slavnom svekrvom, nazivajući Sofiju Loren "bliznakinjom od koje se razdvojila po rođenju".

"Znamo se još iz vremena kada je moj otac radio kao krojač za Sofiju u Italiji. Sudbina nas je ponovo spojila nakon mnogo godina, i tada je sve postalo jasno", ispričala je Saša jednom prilikom o svom suprugu Edoardu, prenosi "Ona".

Karlo i Sofija su bili zajedno 50 godina. Sofiju je jako pogodila njegova smrt 2007. i nije se nikada oporavila od tog gubitka. 20. septembra glumica je proslavila 92. rođendan, a jednom prilikom je komentarisala smrt svog voljenog supruga.

- Prošlo je dosta vremena od Karlovog odlaska, ali ne osećam se bolje. Očajnički mi nedostaje - rekla je ona tada.

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