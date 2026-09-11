JEDNA GREŠKA MOŽE VAM PROMENITI CEO ŽIVOT, UPOZORAVAO JE STIV DŽOBS: Ne živite po tuđim pravilima!

Pročitajte Džobsovo pravilo koje će vam pomoći da se oslobodite pritiska okoline

Postoji jedna zamka u koju čak i pametna, nezavisna osoba može lako upasti, a to je postepeno početi da živimo na način koji drugima pruža udobnost.

U početku jednostavno slušamo. Zatim tražimo savet. Onda počinjemo da uzimamo u obzir tuđa mišljenja čak i pre nego što imamo vremena da razumemo svoje. „Šta će reći moji roditelji?“, „Šta ako moji prijatelji ne razumeju?“, „Možda bi ovo bilo bolje.“, „Možda tražim previše?“

I sada je odluka doneta, ali iz nekog razloga nema radosti unutra.

Stiv Džobs je verovao da je najopasnije dozvoliti da tuđa buka zagluši vaš sopstveni glas

Stiv Džobs je živeo samo 56 godina, ali je uspeo da postigne ono što bi drugima trebalo nekoliko života da postignu. Pomogao je u stvaranju kompanije Apple, osnovao je Pixar i preživeo odlazak, povratak i gotovo neverovatno preporod sopstvene kompanije.

Ali najzanimljivija stvar nije čak ni spisak njegovih dostignuća. Džobs je znao kako da odbije nepotrebne stvari. Nije težio da svima udovolji. Nije pokušavao da napravi proizvod koji bi svima odgovarao. Nije verovao da veliki broj tuđih mišljenja automatski dovodi do prave odluke.

Imao je gotovo bolnu veštinu razlikovanja onoga što je zaista važno od svega ostalog. Zato njegova biografija tako dobro odjekuje u običnom ljudskom životu.

Na kraju krajeva, većina nas ne stvara Apple. Moramo da donosimo mnogo mirnije izbore: sa kim živeti, gde raditi, kada otići, na šta trošiti godine, šta tolerisati, a šta više ne prihvatati.

I ovde se tuđe mišljenje ponekad ispostavi opasnijim od otvorenog neprijatelja.

Lično kao filozofija

Džobs je imao jedinstven pristup životu. Nosio je identičnu odeću kako bi izbegao gubljenje vremena na svakodnevne izbore, izbegavao je mnoge svakodnevne ekscese i više je voleo da usmeri pažnju na ono što je smatrao zaista značajnim.

Može se raspravljati o njegovom karakteru, metodama i odlukama. Ali jedna osobina je bila neosporna: veoma rano je shvatio vrednost sopstvenog vremena.

I osoba koja shvati da je vreme ograničeno počinje drugačije da se odnosi prema očekivanjima drugih ljudi. Više ne želi da provede ceo život objašnjavajući zašto je izabrao baš ovaj put.

Možda je zato ponekad vredno zapitati se: ako ne bih morao nikome ništa da dokazujem, šta bih izabrao?

Odgovor može biti neočekivan.

Džobsova najpoznatija misao je jednostavna: „Ne dozvolite da buka tuđih mišljenja zagluši vaš unutrašnji glas, jer on nekako već zna šta treba da uradite.“

U praksi, praćenje ovog saveta je mnogo teže. Jer se tuđa mišljenja ponekad prikrivaju kao ljubav.

Mama kaže: „Samo želim najbolje za tebe.“

Prijatelj upozorava: „Nikada to ne bih uradio da sam na tvom mestu.“

Moje kolege se podsmehuju: „Pa, ne možeš se porediti sa tim.“

Voljena osoba kaže: „Svi normalni ljudi žive drugačije.“

I počinjemo da sumnjamo u sebe. Ali važno je razumeti jednu stvar: savet druge osobe uvek se zasniva na njenom iskustvu, njenim strahovima, njenom karakteru i njenoj ideji sreće. To nije priručnik za vaš život.

Neko ko se plaši promena savetovaće vam da ne rizikujete. Neko ko je navikao da trpi stvari može vas podstaći da ih i vi podnesete. Neko ko se jednom opekao ponekad će pokušati da vas zaštiti od vatre čak i kada ste spremni da se odvažite.

To nije nužno zlokobna namera. Tuđa mapa se jednostavno nikada ne poklapa sa vašim putem. Zato ne dozvolite drugima da odlučuju umesto vas koga ćete voleti, šta ćete želeti, kada ćete otići, koji je san „prevelik“ i koji je život „pravi“.

To ne znači da prestanete da slušate ljude. Naprotiv, mudra osoba zna kako da čuje čak i neprijatna mišljenja. Ali poslednja reč treba da bude vaša.

Psiholog Karl Rodžers je pisao o želji osobe da postane ono što zaista jeste. I možda je upravo to suština odrastanja: postepeno se osloboditi slike koju su drugi stvorili za vas. Ponekad to znači razočarati nekoga. Pokazati nekome da više niste zgodni. Iznenaditi nekoga svojom odlukom. A ponekad – samo trpeti tuđe nezadovoljstvo i ne objašnjavati ništa.

Jer život koji se živi zbog tuđeg odobrenja može spolja izgledati prilično prosperitetno. Samo jednog dana čovek se osvrne i shvati: sve je bilo ispravno – osim jedne stvari. To nije bio njegov život.

I možda je zato Džobsove reči ne treba shvatiti kao poziv na tvrdoglavost, već kao podsetnik na najdragoceniji resurs koji imamo. Vreme. Ne može se vratiti. Ne može se odložiti. I svakako ga ne vredi trošiti na beskrajne pokušaje da ispunite tuđe ideje o tome ko bi trebalo da budete.

„Vaše vreme je ograničeno, zato ga nemojte trošiti živeći tuđi život.“ – Stiv Džobs

(Stil)

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