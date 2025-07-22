SAVRŠEN KOLAČ OD JABUKA I GRIZA: Mere na šolju, sočan i jeftin i svi ga obožavaju! (RECEPT)

Ovaj kolač sa jabukama toliko je sočan da se topi u ustima i vole ga svi
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Kolači sa jabukama su nam uvek posebno dragi. Podsećaju na detinjstvo i bakinu kuhinju, a ovaj će vas posebno oduševiti jer ga je jednostavno napraviti. Meri se šoljom od 250 ml, tako da vam ne treba vaga.
Sastojci:
- 2 jajeta
- 1/2 – 1 šolja šećera
- 1 šolja (oko 240 g) griza
- 5 g praška za pecivo (ili sode bikarbone)
- 3-4 (oko 650 g) jabuka
- 1 šolja (oko 150 g) oraha
- 10 g vanilin šećera
- 1 kašičica cimeta
- 4 kašičica kakaa
- 1/2 šolje (125 ml) ulja
- 1 šolja (250 ml) jogurta
Preliv:
- 1 šolja (250 ml ) mleka
- 100 g čokolade
- 1/2 šolje šećera (može i manje)
- 50 g maslaca (ili margarina)
- 3 kašičice kakaa
Uputstvo:
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