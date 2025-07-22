SAVRŠEN KOLAČ OD JABUKA I GRIZA: Mere na šolju, sočan i jeftin i svi ga obožavaju! (RECEPT)

Ovaj kolač sa jabukama toliko je sočan da se topi u ustima i vole ga svi

Kolači sa jabukama su nam uvek posebno dragi. Podsećaju na detinjstvo i bakinu kuhinju, a ovaj će vas posebno oduševiti jer ga je jednostavno napraviti. Meri se šoljom od 250 ml, tako da vam ne treba vaga.

Sastojci:

2 jajeta

1/2 – 1 šolja šećera

1 šolja (oko 240 g) griza

5 g praška za pecivo (ili sode bikarbone)

3-4 (oko 650 g) jabuka

1 šolja (oko 150 g) oraha

10 g vanilin šećera

1 kašičica cimeta

4 kašičica kakaa

1/2 šolje (125 ml) ulja

1 šolja (250 ml) jogurta

Preliv:

1 šolja (250 ml ) mleka

100 g čokolade

1/2 šolje šećera (može i manje)

50 g maslaca (ili margarina)

3 kašičice kakaa

Uputstvo: