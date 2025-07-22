Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SAVRŠEN KOLAČ OD JABUKA I GRIZA: Mere na šolju, sočan i jeftin i svi ga obožavaju! (RECEPT)

Ovaj kolač sa jabukama toliko je sočan da se topi u ustima i vole ga svi

1753181910_Screenshot--18-.png
Foto: Jutjub Printskin/ CooKing
Oglas

Kolači sa jabukama su nam uvek posebno dragi. Podsećaju na detinjstvo i bakinu kuhinju, a ovaj će vas posebno oduševiti jer ga je jednostavno napraviti. Meri se šoljom od 250 ml, tako da vam ne treba vaga.

Sastojci:

  • 2 jajeta
  • 1/2 – 1 šolja šećera
  • 1 šolja (oko 240 g) griza
  • 5 g praška za pecivo (ili sode bikarbone)
  • 3-4 (oko 650 g) jabuka
  • 1 šolja (oko 150 g) oraha
  • 10 g vanilin šećera
  • 1 kašičica cimeta
  • 4 kašičica kakaa
  • 1/2 šolje (125 ml) ulja
  • 1 šolja (250 ml) jogurta

Preliv:

  • 1 šolja (250 ml ) mleka
  • 100 g čokolade
  • 1/2 šolje šećera (može i manje)
  • 50 g maslaca (ili margarina)
  • 3 kašičice kakaa

Uputstvo:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas