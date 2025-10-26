JEDNA OD NAJPOZNATIJIH PEVAČICA 2000-ih SE POVLAČI SA SCENE: "Zahvalna sam na svim godinama" (FOTO)

Kanadska pevačica, Neli Furtado, je odlučila da se povuče iz sveta muzike

Naime, 46-godišnja pop zvezda na svom Instagram profilu podelila je dve fotografije. Kako kaže, prva fotografija nastala je kada je imala 20 godina, neposredno pred njen prvi koncert kao profesionalne umetnice.

- Pre tačno 25 godina izašao je moj prvi album 'Whoa, Nelly!' Na prvoj fotografiji imam 20 godina i upravo ću odsvirati svoj prvi koncert kao profesionalna umetnica na Lilith Fairu. Otišla sam u prodavnicu pod nazivom 'Original' u Queen Westu u Torontu i kupila onu roze haljinu i svetlucave cipele s platformom za nastup. Bilo je toliko značajno i moje umetničko 'ja' osećalo se toliko ostvareno, a 25 godina kasnije, moja muzika je dosegla potpuno novu generaciju fanova i ne mogu biti srećnija zbog toga - napisala je na početku objave.

- Sećam se da sam 2000. godine osećala svrhu, nadajući se da će neko dete jednog dana u prodavnici ploča obrisati prašinu sa vinila 'Whoa, Nelly!' i pomisliti da je cool ili inspirativan, tako da nikada nisam mogla da pretpostavim da će 2025. biti toliko novih načina za otkrivanje stare muzike - napisala je.

Istakla je da joj je bilo nestvarno videti koliko ljudi ponovo otkriva njene pesme.

- Bilo je nestvarno i radosno videti toliko ljudi koji ponovo otkrivaju moju muziku. Bilo je tako zabavno prihvatiti ovu priliku, ponovo izaći na binu i izbliza videti pravu, trajnu moć dobre muzike. To me je nateralo da stvarno poverujem u magiju - dodala je.

Uprkos svemu, Neli je odlučila da se povuče sa scene, odnosno da prestane sa nastupima u bliskoj budućnosti.

- Osim svega ovoga, odlučila sam da se povučem iz nastupa u doglednoj budućnosti i da se posvetim nekim drugim kreativnim i ličnim poduhvatima za koje smatram da bi bolje odgovarali sledećoj fazi mog života. Neizmerno sam uživala u svojoj karijeri i još uvek volim da pišem tekstove, jer sam to oduvek doživljavala kao hobi koji sam imala sreću da pretvorim u karijeru. Zauvek ću se identifikovati kao tekstopisac - istakla je.

Neli se na kraju zahvalila svima koji su bili uz nju sve ove godine, a novoj generaciji umetnika poželela je mnogo uspeha i strastvenih nastupa.

- Zahvalna sam na svim godinama zabave, zajedništva i čuđenja. Beskrajna zahvalnost svima koji su ikada slušali i vibrirali uz moju muziku i prisustvovali bilo kom od mojih koncerata. Volim vas i vaša otvorena srca. Duboko zahvaljujem svima koji su toliko naporno radili da mi pomognu da ostvarim svoje pop snove na kreativnom i organizacionom nivou. Zahvaljujem svim svojim briljantnim saradnicima i vernim fanovima. Takođe, želim novoj generaciji umetnika mnogo uspešnih godina i strastvenih nastupa - poručila je na kraju.

Kanadska pevačica, kantautorka i producentkinja portugalskog porekla proslavila se upravo debitantskim albumom "Whoa, Nelly!" zahvaljujući hitovima "I'm Like a Bird" i "Turn Off the Light". Za pesmu "I'm Like a Bird" osvojila je Gremi nagradu za najbolju žensku pop vokalnu izvedbu.

Prekretnicu u karijeri doneo je album "Loose" iz 2006. godine, koji je producirao Timbalend. Taj album imao je izraženiji R&B i dance-pop zvuk i doneo globalne hitove poput "Promiscuous", "Maneater" i "Say It Right". "Loose" je postao jedan od najprodavanijih albuma dvehiljaditih.

( Klix.ba)

