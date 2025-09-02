KAKO JE MOGUĆE DA JE SALMA HAJEK TEK U 40. GODINI NAŠLA LJUBAV? U momentu najveće sreće, javila se njegova ljubavnica!

Salma Hajek danas slavi svoj 59. rođendan, a mi se podsećamo njenog fantastičnog ljubavnog života

Salma Hajek je jedna moćna i harizmatična žena koja u 6. deceniji neguje zavodnički izgled sa bujnim dekolteom koji rado pokazuje tako što pozira u minijaturnim kupaćim kostimima.

Glumica svoj izgled prikazuje kako nešto što joj je "bogom dato"; čak je jednom ispričala kako je imala male grudi, ali da je u crkvi od Boga tražila bujno poprsje i on joj je želju ispunio. NJene bizarne navike za održavanje lepote, poput one da se ne umiva ujutru kako bi koža zadržala prirodna ulja - šokiraju javnosti.

S obzirom na njen zavodnički stav i harizmu kojom zrači, teško je zamisliti da je Salma u četrdesetoj godini bila sama, bez muža i dečka na vidiku. Tada je bila ubeđena da nikad neće roditi dete i udati se, a onda se preko noći sve menja.

LJubav sa milijarderom

Salma se skrasila pored milijardera Fransoa-Anrija Pinoa, predsednika i izvršnog direktora kompanije Kering, koja upravlja luksuznim brendovima poput Gučija i Iv Saint Laurenta.

Par se upoznao 2006. godine, a verili su se 2007. godine. NJihova ćerka, Valentina Paloma Pinault, rođena je u septembru 2007. godine.

Salma i Fransoa-Anri venčali su se na intimnoj ceremoniji na Dan zaljubljenih, 14. februara 2009. godine, u Parizu. Kasnije te godine, organizovali su raskošno venčanje u Veneciji, gde su prisustvovale brojne poznate ličnosti.

Iako je razlika među Salme i njenog muža samo 4 godine, mnogi su govorili kako je ona "sponzoruša koja se udala za čoveka koji joj može biti deda." Salma je često komentarisala kako joj je ova priča smešna, jer je njen muž njoj najlepši čovek na svetu te kako ga obožava.

Prelazak preko preljube kao najveći dokaz ljubavi

Međutim, ovaj brak je bio turbulentan. Ispostavilo se da je njen voljeni suprug imao aferu sa manekenkom Lindom Evanđelistom, koja mu je potom i rodila sina Avgustina Džejmsa, i tražila alimentaciju od 46 hiljada dolara mesečno.

Glumica je dugo ovaj skandal pokušavala da drži u tajnosti, ali na kraju je ipak rešila da progovori na ovu temu pa poručila kako joj nije jasno zašto je manekenka četiri godine ćutala o ocu svog deteta.

Salma je na kraju mužu oprostila prevaru i dala novu šansu njihovom braku i porodici.

