KAKO JE RASKOŠNA DIJAMANTSKA OGRLICA ELIZABET TEJLOR POSTALA DEO NAJLEPŠE LJUBAVNE PRIČE: Predivan momenat uhvaćen na kameri (VIDEO)

„Bio je savršen letnji dan i dan savršene ljubavi.“ Tako je Elizabet Tejlor opisala jedno popodne na Francuskoj rivijeri 1957. godine — trenutak koji će zauvek ući u istoriju visoke mode i visoke juvelirnice.

Tada dvadesetpetogodišnja filmska diva bila je tek venčana za producenta Majka Toda, za kog se udala u februaru iste godine, i trudna sa njihovom ćerkom. Letovali su u iznajmljenoj vili La Fiorentina, nadomak Sen-Žan-Kap-Ferata, za koju je Elizabet kasnije rekla da je bila „najlepša kuća koju možete da zamislite“.

Kada je tog dana izašla iz bazena, njen suprug ju je dočekao sa iznenađenjem koje će obeležiti čitavu jednu epohu. U crvenoj kožnoj kutiji nalazila se raskošna Cartier ogrlica od burmanskih rubina i dijamanata — deo kompleta koji će kasnije dobiti naziv „Red Fire“.

Trenutak je zabeležen kamerom prijatelja koji se zatekao na licu mesta, a Elizabet Tejlor ga je kasnije opisala u svojoj knjizi Elizabeth Taylor: My Love Affair With Jewellery iz 2002. godine.

„Plivala sam u bazenu kada je Majk izašao napolje da mi pravi društvo“, napisala je.

„U rukama je držao crvenu kožnu kutiju, a unutra je bila rubinska ogrlica koja je blistala na toplom svetlu. Izgledala je kao sunce — upaljeno, sačinjeno od crvene vatre.“

Nakit kao čin ljubavi

Iznenađenju tu nije bio kraj.

„Najpre mi je stavio ogrlicu oko vrata i nasmešio se. Zatim se sagnuo i stavio mi minđuše. Nakon toga i narukvicu. Pošto nije bilo ogledala, morala sam da se ogledam u vodi. Nakit je bio toliko veličanstven — crveni talasi na plavoj podlozi, kao slika. Vrisnula sam od sreće, zagrlila Majka oko vrata i povukla ga sa sobom u bazen.“

Sreća koju vidimo na tim starim snimcima, nažalost, nije dugo trajala. Već naredne godine Majk Tod je poginuo u avionskoj nesreći, kada se njegov privatni avion, simbolično nazvan Lucky Liz, srušio na putu za NJujork. NJihova ćerka Liza imala je svega šest meseci.

LJubav, gubitak i bezvremenska elegancija

Elizabet Tejlor bila je podjednako poznata po burnom ljubavnom životu koliko i po svojoj legendarnoj kolekciji nakita. Majk Tod bio je njen treći suprug — i ona njegova treća žena — ali ga je opisivala kao svoju „pravu ljubav“. Kasnije je priznala da nije bila sigurna da će preživeti njegov gubitak i da je „nije mnogo ni bilo briga ako ne preživi“.

U tom periodu duboke tuge ostvarila je jednu od svojih najupečatljivijih uloga — Megi u filmu Cat on a Hot Tin Roof (1958), za koju je bila nominovana za Oskara.

Od lične uspomene do muzejske ikone

Nakon smrti Elizabet Tejlor 2011. godine, čuveni Cartier komplet — ogrlica, minđuše i narukvica — ponuđen je na aukciji kuće Christie’s. Sama ogrlica, sa delikatnom mrežastom strukturom od baguette, brilijantskih i fantazi rezova dijamanata, koja služi kao pozadina blistavim rubinima, dostigla je cenu od gotovo 4 miliona dolara.

Godinama kasnije, ovaj legendarni komad ponovo je dospeo u centar pažnje — pojavivši se na stranicama američkog Voguea, gde ga je nosila Blejk Lajvli, a nakon toga i kada je pronašao svoje mesto u Victoria and Albert muzeju u Londonu, kao deo spektakularne izložbe posvećene kući Cartier.

„Ni najbolji glumac na svetu ne bi mogao da odglumi reakciju Elizabet Tejlor kada joj je Majk Tod poklonio ovu ogrlicu“, rekla je Rejčel Garahan, direktorka za nakit i satove u Vogueu i kustoskinja izložbe.

Ovaj komad, kako je istakla, simbol je Elizabetine strasti prema nakitu, ali i njene duboke veze sa kućom Cartier — uz rame sa legendarnim komadima poput Taylor-Burton dijamanta i bisera La Peregrina, čija istorija seže do španske kraljevske krune iz vremena Filipa II.

Rubinska ogrlica „Red Fire“ nije samo luksuzni dragulj — ona je svedočanstvo jedne velike ljubavi, jedne velike tuge i bezvremenske elegancije žene koja je zauvek promenila način na koji gledamo na nakit.

