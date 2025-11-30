KAKO JE SNEŽANA ĐURIŠIĆ NAUČILA UNUKE DA BUDU SKROMNI: "Nemam pare i nisam vam kupila poklone"

Snežana Đurišić nedavno je podelila jednu zanimljivu anegdotu.

Pevačica Snežana Đurišić otkrila je kako je svoje unuke naučila lepom ponašanju kada je odlučila da im ne daje više novac.

Ona je na jednom koncertu pokazala svoje unuke, a nedavno je ispričala kako ih je naučila da je cene i poštuju.

- Kad primetiš da deca kada uđeš u prostoriju gledaju u tvoje ruke, znaj da je to alarm i čovek mora da se pozabavi time. Ništa tu nije loše i to je sasvim normalno za decu, ali nije dobro dalje za neke druge stvari da sada ne ulazim u psihologiju. Ja sam to primetila, pa sam jednom prilikom došla praznih ruku i bilo je ono: 'Pa ništa nam nisi kupila?'. Rekla sam im da nisam imala para, na šta su me pitali za šta sam onda radila. Oni razmišljaju ona ide, radi, kad zaradi kupiće nam poklone. Ja sam rekla jeste radila sam, nemam pare i nisam mogla da vam kupim ništa. Tako sledeći put kad sam dolazila sa puta isto sam uradila i vremenom je to prestalo da bude interesovanje i glavna stavka kad ja dođem - ispričala je pevačica za Grand.

Podsetimo, pevačica je nedovno otkrila kako su izgledali njeni dani u Americi i čime se sve bavila.

Folkerka je otkrila da se bavila poslovima koji nemaju veze sa muzikom, dok je javnost u Srbiji mislila da nastupa punom parom.

- Dok sam živela u Americi imala sam butik, pa sam malo radila i nekretnine. Bilo mi je malo dosadno, nisam po svaku cenu htela da idem da pevam i onda sam odlučila tako da malo ubijem vreme i to je sve bilo dobro, ali ja se najbolje osećam u svojoj pevačkoj koži - rekla je Snežana.

(Mondo)

BONUS VIDEO: