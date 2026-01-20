KAKO JE VALENTINOVA VENČANICA NAPRAVILA RAZDOR U BEKAM PORODICI: Skandal sa venčanja prerastao u nezapamćeni porodični raskol i ne vidi mu se kraj!

Nikola Pelc navodno je naljutila Viktorija izabravši venčanicu kuće Valentino

Udajom za najstarijeg sina slavnog fudbalera i "Poš spajsice", Nikola Pelc postala je nova članica dinastije Bekam, a pošto je Bruklin odlučio da svom prezimenu doda njeno, i prebogata američka porodica dobila je "pojačanje". Venčanje na Floridi bilo je bajkovito. Senzacionalno. Preskupo. Ali, upravo u njemu treba tražiti klicu razdora o kojem skoro godinu dana priča ceo svet. Za sve je, kažu, upućeni, kriva spektakularna venčanica sa potpisom kuće Valentino...

U aprilu će Bruklin Bekam i Nikola Pelc proslaviti četiri godine braka. Bez gostiju iz "Bekamgemske palate", pošto Dejvid i Viktorija sada smeju da komuniciraju sa sinom isključivo preko advokata. O razlozima "Bekzita" tabloidi i dalje nagađaju, a glasine su se zahuktale prošlog maja, posle proslave 50. rođendana čuvenog fudbalera. Najstarije dete niti se pojavilo na slavlju u Londonu, niti mu je čestitalo.

Nije ni majci uputio najlepše želje za 51. rođendan, tri nedelje ranije. Bar ne javno. Da sve bude još komplikovanije, a medijima zanimljivije, Viktorija i Dejvid ignorisali su treću godišnjicu braka mladog para. Nisu reagovali ni na njihove objave na društvenim mrežama. Ništa. Tihi rat.

Mnogi smatraju da je glavni kamen spoticanja Bruklinova četiri godine starija supruga: "Viktorija i Dejvid su sve učinili da zaštite sina. Nikola je ta koja je napravila razdor među njima. Ispada da se posvađaju pred svako važno porodično okupljanje i da je ona ta koja komanduje. On je fin i ljubazan mladi čovek, koji očigledno ne zna kako da joj odgovori, ili možda to i ne želi. Otkako se preselio u Ameriku, više ne komunicira ni sa starim prijateljima. Sve podseća na slučaj princa Harija i Megan Markl".

Bekamovi obožavaju svoju decu, u to nema nikakve sumnje. "Bruklin je, kao najstarije, najviše bio izložen medijima i oku javnosti, bukvalno od dana rođenja. Možda se jednostavno svega toga zasitio", kaže prijatelj, dok drugi primećuje da su "Nikolini roditelji mnogo bogatiji, ali su Bekamovi – mnogo poznatiji".

A Nikola? Uvek je htela da postane nova Viktorija, tvrde upućeni i podsećaju da su problemi počeli neposredno pred svadbu, kada je, umesto venčanice sa njenim potpisom, izabrala Valentino. Raskošna haljina, mnogima najlepša koju su ikad videli, izrađena je specijalno za nju i bila je kulminacija jednogodišnjih razgovora sa timom kuće, tadašnjeg kreativnog direktora Pjerpaola Pičiolija, dva putovanja u Rim i dve korekcije u SAD-u.

Duga bela venčanica bila je veličanstvena u svojoj jednostavnosti. I bez previše detalja postignut je "vau efekat", a umesto tradicionalnog veza kreatori su se odlučili za francusku čipku na rukavicama i velu. Remek-delo kuće Valentino. Ne kažemo da se Viktorija ne slaže s tom konstatacijom, ali je sasvim moguće da joj je bilo krivo što se snajka nije odlučila za njen potpis...

