KAKO SU SE ZAISTA UPOZNALI MELANIJA I DONALD TRAMP? Bio je sa drugom ženom, nije mogao da se obuzda i tražio joj je telefon, a ona ga je odbila

Kako je započela ljubavna priča američkog predsednika i prve dame?

Odnos Melanije i Donalda Trampa je oduvek bio u žiži interesovanja i tema spekulacija.

U braku su od 2005. godine i iz svog braka imaju sina Barona.

Melanija Tramp je objavila je biografiju "Melanija" prošle godine u septembru, a sada je na društvenoj mreži X predstavila dve stranice iz knjige koje opisuju njen prvi susret sa Donaldom Trampom.

Kako su se upoznali Melanija i Donald Tramp?

- Dve godine nakon što sam se preselila u Ameriku, jedne večeri u septembru 1998. godine, dok sam se raspakivala stvari u svom stanu nakon napornog puta u Pariz, zazvonio je telefon. Bila je to moja prijateljica. Moj dečko organizuje zabavu u Kit Kat Clubu sutra uveče. Molim te, dođi - piše u Melanijinoj knjizi.

Iako je bila umorna, prihvatila je poziv, a kako i ne bi kada je bila Nedelja mode.

Po nju je došla crna limuzina, a u klubu u kojoj je bila žurka bili su modeli, dizajneri i slavne ličnosti.

- Videla sam da moja prijateljica nekome maše. Kad sam se okrenula, primetila sam muškarca i atraktivnu plavušu kako nam prilaze. Ja sam Donald Tramp - rekao je.

- Prepoznala sam to ime, znala sam da je biznismen ili slavna osoba, ali ne mnogo više od toga. Pružio mi je ruku Zdravo odgovorila sam. Ja sam Melanija. Oči su mu bile pune znatiželje i zainteresovanosti, i iskoristivši priliku, seo je do mene i započeo razgovor. Pitao me o mom životu u NJujorku, o mojoj domovini Sloveniji, o putovanjima po svetu- piše Melanija u biografiji.

Melanija je primetila da je Donald bio u društvu jedne plavuše i mislila je da je njihov razgovor samo usputno ćaskanje.

Međutim, imala je osećaj da "mu je u tom trenutku najvažnija osoba na svetu".

- Osetila sam da me privlači njegova magnetska energija.

- Kad je njegova pratiteljica na trenutak otišla, zatražio je moj broj telefona. LJubazno sam odbila. Bio je pomalo iznenađen. Daj ti meni svoj broj rekla sam -napisala je.

Donald Tramp je pozvao svog telohranitelja i zapisao je svoj broj na kartici.

- Nazovi me rekao je s osmehom. Stavila sam karticu u svoju torbicu pre nego što se njegova pratiteljica vratila za sto. Dok sam sledećeg dana pakovala kofere za snimanje na Karibima, Donaldova slika mi je lebdela pred očima. NJegov doterani poslovni izgled, duhoviti razgovor i očita odlučnost fascinirali su me.- otkriva Melanija.

Godinu dana kasnije počela je njihova ljubavna priča koa je okupirala svetske medije. Svima je bilo neobično i privlačno da pišu o vezi 52-godišnjeg biznismena i 26-godišnjeg model.

Donald i Melanija su počeli da žive zajedno 2002. godine. Donald je Melaniju zaprosio 2004. goidne, a godinu dana kasnije su se venčali.

Sin Baron im je ulepšao život svojim rođenjem 2006. godine.

