KEJT MIDLTON NAJAVILA SVOJ BOŽIĆNI KONCERT: Princeza nastavlja tradiciju

Princeza od Velsa, Kejt Midlton, biće domaćin svoje pete službe božićnih pesama u Vestminsterskoj opatiji, koja će uključivati posebne svečane predstave.
Kensingtonska palata je potvrdila datum godišnjeg prazničnog koncerta božićnih pesama koji organizuje Kejt Midlton, piše Hello.
Princeza će ponovo dočekati goste u Vestminsterskoj opatiji na petoj službi božićnih pesama „Zajedno za Božić“ u petak, 5. decembra. Na službi će svetski hor Vestminsterske opatije otpevati neke od najpoznatijih božićnih pesama u zemlji, uz muzičke nastupe i čitanja gostiju, uključujući glumicu i pevačicu Hanu Vadingem, glavnog pevača grupe Bastilja, Dena Smita, oskarovku Kejt Vinslet i nagrađivanog glumca Čivetela Edžiofora.
Tema ovogodišnje službe okupiće ljude da proslave ljubav u svim njenim oblicima - bilo da je to ljubav unutar porodica, kroz prijateljstva, između zajednica ili čak kroz snažne trenutke povezivanja sa strancima.
- U svetu koji često može delovati fragmentirano i nepovezano, ljubav je sila koja nas sve ponovo povezuje – obuhvatajući generacije, zajednice, kulture i vere. Kako se približavamo božićnoj sezoni, podsećamo se na moć zajedništva. Veče će istaći transformativnu moć ulaganja jedni u druge sa saosećanjem, prisustvom i radošću - navela je u saopštenju Kensingtonska palata.
Kejt u remisiji bolesti
Budući kralj, princ Vilijam (43) je otvoreno razgovarao sa brazilskim TV voditeljem Lusijanom Hakom tokom svog boravka u Rio de Žaneiru o tome kako je porodica podlena tešku dijagnozu Kejt Midlton.
- Svaka porodica ima svoje teškoće i izazove, i mislim da je veoma individualno kako se nosite sa tim problemima. Biramo da mnogo više komuniciramo sa našom decom, to ima svoje dobre i loše strane, ponekad imate osećaj da previše delite sa decom kada verovatno ne bi trebalo - iskreno je počeo budući kralj i dodao:
- Ali većinu vremena skrivanje stvari od njih ne funkcioniše, pa im objašnjavanje kako se osećaju, zašto se to dešava, davanje drugih gledišta na to zašto se možda osećaju onako kako se osećaju, ponekad im pomaže da steknu širu sliku i da mogu više da se opuste u vezi sa tim, umesto da budu zaista zabrinuti zbog onoga što krijete od njih. Može biti mnogo više pitanja nego odgovora. Uvek je potrebno balansirati, svaki roditelj to zna, radi se o tome koliko da kažem? Ne postoji priručnik za roditeljstvo, jednostavno morate da se povinujete tome, to da imate malo instinkta.
