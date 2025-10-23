KEJT VINSLET O SCENI NA PRAMCU TITANIKA: Delovala je magično, a zapravo se iza toga krije nešto potpuno drugo

Sigurno se dobro sećate scene iz kultnog filma

Postoji scena u istoriji filma koju svi pamtimo - trenutak kada Rouz i Džek, stojeći na pramcu Titanika, dele poljubac pod zlatnim zalaskom sunca. Vetar im mrsi kosu, more se preliva pod njima, a sve deluje kao da se vreme na trenutak zaustavilo. To je poljubac koji je postao sinonim za filmsku romantiku i večnu ljubav. Ali, iza tog savršenstva skrivala se stvarnost koja je bila sve osim romantične - puna tehničkih problema, smeha i nepredviđenih scena koje su glumce dovodile do ludila.

Kejt Vinslet je u razgovoru za Variety otkrila da je snimanje te scene bilo daleko od romantičnog.

- Sve je delovalo bajkovito, ali u stvarnosti bilo je naporno, haotično i smešno - priznala je. Režiser Džejms Kameron bio je opsednut savršenim osvetljenjem, pa je scena morala da se ponavlja čak četiri puta. Svaka promena ugla svetla značila je ponovno nameštanje reflektora, a sam pramac Titanika bio je toliko visoko da je ekipi bilo teško da pristupi.

Korset koji je Kejt nosila stezao joj je dah, a posebni bronzer na licu Leonarda Dikaprija prenosio se na njen vrat i haljinu.

- Na kraju sam izgledala kao da sam pojela karamel čokoladu - našalila se Vinslet u intervjuu za New York Post.

Oboje su morali stalno da obnavljaju šminku, a Kejt je, kako je priznala, čak krila mali set šminke među rekvizitima da bi mogla da popravi izgled bez odlaska do šminkerskog stola.

Još jedna zanimljivost - scena je zapravo snimana na tri različite lokacije. Poljubac je nastao u studiju Baja u Meksiku, delovi pozadine dodati su u Digital Domainu u Kaliforniji, a CGI tehnologija spojila je sve u besprekornu celinu. U stvarnosti, oko njih nije bilo okeana ni zalaska sunca, već kamere, reflektori i ekipa koja im dodaje lepak za kosu da se ne razleti od ogromnih ventilatora.

A dok su pokušavali da zadrže ozbiljnost, Leonardo je, prema rečima ekipe, neprestano imao napade smeha.

- Bilo je trenutaka kada smo oboje pucali od smeha jer je sve bilo toliko nerealno - rekla je Kejt.

Uprkos svim problemima, svetlu, šminki, smehu i znoju ispod slojeva kostima, rezultat je bila scena koja je obeležila generacije. Taj poljubac postao je simbol ljubavi, slobode i mladosti, i dokaz da se iza svake velike filmske magije krije mnogo truda, strpljenja i improvizacije.

Kada danas pogledamo Titanik, lako je zaboraviti da iza svakog savršenog kadra stoji čitava armija ljudi koji neumorno rade da bi stvorili iluziju savršenstva. A možda upravo ta nesavršenost, taj ljudski napor i spontanost glumaca čine da se i decenijama kasnije setimo - kako izgleda kada ljubav doslovno "dodirne nebo".

(Blic Žena)