KIM KARDAŠIJAN I KRIS DžENER PONIZILE MEGAN MARKL: Da li je puklo veliko prijateljstvo među njima?

Megan Markl i princ Hari predvodili su paradu zvezda na rođendanskoj zabavi Kris Džener sa temom Džejmsa Bonda

Fotografije Harija i Megan snimljene na proslavi 70. rođendana Kris Džener misteriozno su nestale sa Instagrama Kim Kardašijan. Uprkos tome što su bivši članovi kraljevske porodice tokom vikenda vrtoglavo fotografisani ispred događaja prepunog zvezda, zbunjeni fanovi su se na Reditu zapitali zašto su fotografije para sa zabave nestale.

Zašto su slike obrisane?

Među obrisanim slikama su Kim Kardašijan i Megan (44) koje poziraju zajedno dok se smeše pred kamerom, dok je vojvoda od Saseksa (41) viđen kako razgovara sa nekim u pozadini.

Još jedna fotografija je snimljena - Džener dok joj je Megan stavila ruku na rame, a Hari je pravio grimasu prema njoj.

U međuvremenu, obrisana je i fotografijakoja prikazuje Megan kako se sprema da zagrli šefa Netfliksa, Rida Hejstingsa.

Dejli mejl je kontaktirao predstavnike Kardašijan i Džener za komentar i još uvek nije dobio odgovor.

I dok jedni misle da su Kardašijanke ponizile bivšu prncezu, drugi smatraju da je upravo Megan iz nekog razloga urgirala kod njih da obrišu sporne slike.

Gore društvene mreže

Komentatori na Reditu bili su zbunjeni nedostajućim fotografijama, a jedan je napisao: „Zašto brisati njihovu sliku, videli smo ih na zabavi?“

„Internet pamti“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi rekao: „Malo je neprijatno prihvatiti poziv, ali ne želeti da se tvoje slike povezuju sa dolaskom (posebno kada postoje paparaci fotografije na kojima ulaziš ili izlaziš).“

Drugi korisnik Redita uporedio je zabavu sa tragičnim romanom „Veliki Getsbi“ iz 1925. godine, koji je, čudno, bio tema za Dženerinu proslavu 60. rođendana.

Napisali su: „Svi ovi ljudi, uključujući Harija i Megan, su Tom i Dejzi Bjukeneni - ako ste čitali Getsbija, znate na šta mislim. Oni se uvek vraćaju svom novcu.“

Zvezde su se okupile na ekskluzivnom događaju, koji je održan u vili Džefa Bezosa i Loren Sančez u Beverli Hilsu, vrednoj 165 miliona dolara.

Dok je Hari imao ozbiljan izraz lica dok je ulazio na zabavu, Megan, držeći ga za ruku i vukući se odmah iza njega , sijala je osmehom od uha do uha.

(Stil)

