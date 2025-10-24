KNJEGINJA LJUBICA JE UVEK NOSILA 2 PIŠTOLJA ZA POJASOM: Jednim presudila ljubavnici kneza Miloša

LJubica Vukomanović, kneginja Obrenović, ostavila je neizbrisiv trag u srpskoj istoriji kao hrabra supruga Miloša Obrenovića, a ove detalje o njoj malo ko zna.

LJubica Vukomanović udala se 1806. godine za Miloša Obrenovića, pet godina starijeg vođu Prvog srpskog ustanka, kada je imala samo 21 godinu. U braku je provela 37 godina, rodila osmoro dece, među kojima je bio i naslednik prestola, princ Mihailo.

Kneginja LJubica imala je značajnu ulogu u društvenim i političkim događanjima u Srbiji u prvoj polovini 19. veka. Poznata po pobožnosti i dobrim delima, verovala je da će time osigurati božju milost za svoje potomke. Istovremeno, bila je otresita, samostalna i neustrašiva, velika podrška svom suprugu.

Tokom Drugog srpskog ustanka, dok su Miloš i vojvode većali o daljim koracima u borbi protiv Turaka, LJubica je smelo rekla:

„Kecelje ženske pašite, pa mi žene da idemo da se bijemo!”

Odevena jednostavno, kako je to bio običaj bogatijih žena, tokom borbi je nosila dva mala pištolja oko pojasa.

Ubistvo ljubavnice iz pištolja

Godine 1839. LJubica je već rodila Milošu četvoro dece – sina, koji je umro u detinjstvu, i tri ćerke. Kada je Miloš sa ljubavnicom Petrijom dobio ćerku, u dvoru se pričalo da Petrija možda može da podari naslednika. LJubica je tada pokazala svoj oštar karakter i stavila do znanja da je suvladarka u domu.

Kada je ponovo ostala u drugom stanju, povratila je samopouzdanje, a nakon drskog ispada Petrije, ubila ju je iz pištolja. Miloš joj je oprostio, ali nekoliko godina kasnije, kada je pokušala isto sa novom ljubavnicom, naredio je da bude izbatinana.

- Koliko je srce kneginje LJubice, najbolje govori podatak da je Velika, kćerka koju je knez Miloš dobio sa ljubavnicom Petrijom, bila odgajana zajedno sa ostalom decom koju je LJubica izrodila, a to su bili Petar, Teodor, Ana i Marija, Petrija (Perka) i Savka (Jelisaveta), Milan i Mihailo. Četvoro dece rano je umrlo, a među njima je i Velika, od boginja. Roditelje su nadživela samo dva deteta, sin Mihailo i kći Petrija, a Jelisaveta samo majku. U nekim istorijskim tekstovima beleži se da je knez Miloš imao 11 vanbračne dece i da je kneginja LJubica za mnoge afere znala, pa je Stanu iz Stragara čekala ispod mosta u Kragujevcu kako bi joj presudila, ali je uhvaćena i kažnjena sa 25 batina. Da ne bi presudila i Jelenki, čuvenoj Maloj gospođi, preseljena je u konak u Beogradu - izjavio je direktor Muzeja rudničko-takovskog kraja Aleksandar Marušić.

Ono što mužu nikada nije oprostila jeste ubistvo kuma Karađorđa i lično je negovala odnose sa Karađorđevićima, pa je sa kumom Jelenom ostala u dobrim odnosima sve do kraja njenog života 1842. godine, kad je kneginja LJubica organizovala sprovod i sahranu u Topoli.

Politika i intrige: podrška zaveri protiv Miloša

Svedok samovolje i zlodela Miloša kao apsolutnog vladara, LJubica je podržala zaveru ustavobranitelja koji su želeli da ga svrgnu. Miloš joj to nije zamerio – odlazeći iz zemlje sa Savskog pristaništa, oprostio joj je sve nepravde i zatražio oproštaj.

Međutim, kada se razočarala u novu vladu, LJubica je organizovala pokušaj da Miloša vrati na presto. Zaveru nije uspela, te je zajedno sa sinom Mihailom proterana. Kada je Mihailo zbačen 1842. godine, LJubica je pobegla preko Dunava.

Kneginja LJubica umrla je 14. maja 1843. u Novom Sadu, u naručju sina Mihaila, u 56. godini života. Sahranjena je u manastiru Krušedol, ostavivši za sobom legendu o hrabroj i odanoj ženi koja je živela u srcu političkih i porodičnih intriga.

