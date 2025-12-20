KOJU GREŠKU BUDUĆE MLADE PRAVE PRI IZBORU VENČANICE? Ovo su saveti najpoznatije dizajnerke venčanica na svetu

Na šta buduće mlade treba da se koncetrišu kada uđu u salon venčanica

Vera Vang (76) je jedan od najpoznatijih dizajnera venčanica na svetu. Više od tri decenije je u modi koja se najpre odnosi na kreiranje venčanica za neveste, pa uz veliko iskustvo objašnjava na šta treba da se obrati pažnja prilikom biranja "te posebne haljine", kako biste izgbegli greške.

- Najveća greška je što se ne osećate udobno u haljini. I pod tim, ne mislim samo na pristajanje. Osećaj mi je veoma važan u odeći, verovatno zato što sam žena koja dizajnira za druge žene, i doživljavam odeću. Muškarci donose apstraktn, ali mislim da žene dizajneri donose određeni osećaj stvarnosti i mislim da je zaista važno ne samo fizički, već i psihički - počinje Vera za Pipl i nastavlja:

- Mislim da ne bi trebalo da pokušavaš da transformišeš ono što si na dan venčanja. Uvek sam govorila da si ono što jesi, da si individua, da imaš svoj osećaj za stil. I uvek ohrabrujem ljude da to zaista prate, slušaju svoj glas, a ponekad i ne.

Buduće mlade se obično pitaju da nositi veo ili ne, a evo šta na to kaže Vera Vang.

- Počela sam da stavljam veo samo na češljeve jer bi mogao da se zalepi za kosu i izgledao bi mnogo modernije, a fokusirao bi se na lice i haljinu mlade.

Kada je reč o bidermajeru, Vera objašnjava kako bi on trebalo da izgleda u odnosu na venčanicu koju birate:

- Mislim da kada je haljina ukrašenija, verovatno bi ono što držite trebalo da bude minimalnije. U slučaju da je haljina minimalnija, možete sebi priuštiti nešto složenije od cveća. A ovo su stvari za koje mislim da izmiču nevestama kada idu u kupovinu.