Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

LEONARDO DI KAPRIO OTKRIO DA NIKADA NIJE POGLEDAO "TITANIK": Glumica ostala u šoku

Mnogi su "Titanik" pogledali nekoliko puta, dok ga glavni glumac to nije uradio nijednom


Foto: Profimedia/Sipa USA
Oglas

Film "Titanik" Džejmsa Kamerona je Leonarda di Kaprio i Kejt Vinslet lansirao u sam vrh Holivuda, i tu su ostali do danas, postavši jedni od najplaćenijih glumaca na svetu. 

Ipak, Leonardo je nedavno u novom intervjuu otkrio da zapravo nikada nije pogledao "Titanik" za skoro tri decenije koliko to legenadrno ostvarenje postoji. 

Glumac (51) je u razgovoru sa koleginicom Dženifer Lorens objasnio i šta stoji iza toga. 

- Ne gledam svoje filmove - izneo je svoj stav Di Kaprio, iznenadivši koleginicu iz filma "Ne gledaj gore" koja je zaprepašćeno pitala da li je moguće da je među tim filmovima i "Titanik": 

- Ne. Nisam ga nikad gledao - jasan je bio glumac u emisiji "Glumci o glumcima".

BONUS VIDEO

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala.
Oglas