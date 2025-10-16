Oglas
MAJKA GA JE RODILA KADA JE IMALA 11 GODINA: Slavni glumac je bio plod incesta - otkrio dugo čuvanu porodičnu tajnu

Govoreći u podkastu QL Show, Terel je otkrio da njegova porodica nije ni znala da je njegova majka trudna sve dok trudnoća nije bila pri kraju.

1760601205_profimedia-1039582375.jpg
Foto: Profimedia
Glumac Terel Karter, poznat po ulozi u Netfliksovoj seriji Tajlera Perija “Beauty In Black” i u hitu “Empire”, otvorio je dušu i ispričao jednu od najpotresnijih ispovesti u svojoj karijeri da ga je rodila majka koja je imala samo 11 godina.

„Moja mama je imala 11 godina.. Ja sam bio problematično dete, porodična tajna. Odrastao sam u senci, jer moj otac nije želeo da iko zna istinu,“ ispričao je on.

Mislili su da ne može da zatrudni

NJegova majka, čije ime nije otkrio, rođena je s ozbiljnim zdravstvenim problemima, odmah po rođenju joj je amputirana noga, a porodica je verovala da ne može imati decu, jer joj unutrašnji organi nisu bili potpuno razvijeni.

Terel je dodao da su i majka i otac u međuvremenu preminuli, a da su tada, u trenutku njenog porođaja, članovi porodice bili više zabrinuti za „porodični ugled i stabilnost“, nego za ono što se dešavalo detetu od 11 godina.

"Bili su više fokusirani na to da ne naruše mir i strukturu koju su imali. Nisu želeli da iko sazna,” rekao je on.

Terel se prisetio trenutka kada je kao petogodišnjak prvi put postao svestan da njegova majka nije poput drugih roditelja.

"Svađali smo se oko bojica. I tada sam shvatio – ona je kao dete. Govorila je kao dete i ja sam već tada bio mentalno zreliji od nje,” rekao je kroz suze.

Danas, kaže, razume kroz kakav je pakao njegova majka prošla.

"Za moju majku, koja nije mogla ni da govori, ja sada imam glas koji ona nikada nije imala,“ rekao je emotivno.

Glumac je otvoreno priznao da mu je trebalo mnogo godina da skupi snagu i javno progovori o svojoj prošlosti.

"Kao dete sam mislio – kako to da sam ja potpuno drugačiji od njih? Nisam želeo da iko zna istinu. Ko želi da kaže da mu je majka bila zlostavljana i da sam ja plod?“ rekao je iskreno.

Terel je istakao da u mnogim crnim porodicama, poput njegove, trauma i sramota često ostaju potisnuti i neizgovoreni.

"Kada sam u poverenju ispričao svoju priču prijateljima, video sam kako im je to pomoglo da i sami progovore. Želeo sam da budem primer — da istina, koliko god bolna bila, oslobađa,“ zaključio je Karter.

(Kurir)

