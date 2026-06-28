"MAJKA MI JE BILA BOLESNA, A JA SAM RADILA ZA 200 EVRA": Edita je bila u dugovima do guše, a onda se sve promenilo

Edita se prisetila trenutaka sa porodicom i detinjstvom provedenim u dvorištu.

Pevačica Edita Aradinović, koja je trenutno u drugom stanju, raznežila je svoje pratioce na društvenoj mreži Instagram objavivši emotivan snimak iz prošlosti. Uz ovaj video podelila je dirljiv tekst u kojem se prisetila izuzetno teškog životnog perioda kroz koji je prolazila.

Pevačica je u opisu otkrila sa kakvim se finansijskim i porodičnim problemima suočavala pre nego što je postigla regionalnu slavu:

"Period kad mi je mama bila bolesna, ja radila za 200 evra i u dugovima do guše, a imala sve što mi treba, a najdraže su mi bile kafe u dvorištu gde sam odrasla, kao i pevanje Kokici mom koji je bio bebac, a sad dečkić koji je upisao i muzičku školu. Kako vreme leti" - napisala je Edita.

Trudna Edita gradi vilu sa bazenom na Avali

Poznata pevačica Edita Aradinović započela je veliki životni projekat – izgradnju luksuzne porodične kuće na Avali. Iako je svesna da je pred njom zahtevan period i proces koji će trajati godinu dana, pevačica ne krije uzbuđenje, ali ni smisao za humor tokom napornih priprema i sastanaka.

Edita je na društvenim mrežama pokazala plac na kojem planira izgradnju, a prema objavama se pretpostavlja da će buduća vila imati i bazen. Edita je već obišla lokaciju i održala važan sastanak sa arhitektom kako bi dogovorila sve detalje oko svog budućeg doma na ovoj atraktivnoj lokaciji nadomak Beograda.

O izazovima koji je tek čekaju, pevačica je otvoreno govorila svojim fanovima:

- Danas je jedan od onih težih dana, međutim, imam toliko obaveza da nemam kad da mislim o tome kako se osećam. Možda u ovom procesu i vi meni budete od pomoći a možda i ja vama. I da biću naporna nekad, jer će ovaj proces trajati godinu dana ali biću zabavna obećavam”.

(Blic)

BONUS VIDEO: