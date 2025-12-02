Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

MARINA VISKOVIĆ ODBILA DA RADI ZA NOVU GODINU: Evo šta je razlog

Marina Visković hoće kako ona želi, a ne kako mora.

1764683172_1674732007_Foto-Ataimages.rs-Marina-Viskovic.jpg
Foto: Ataimages.rs
Oglas

Marinu Visković ne zanima duplo veći honorar kada je reč o nastupu za doček Nove godine. Pevačica je odlučila da ove godine Novu godinu dočeka onako kako ona želi, a ne kako to njen posao zahteva. I ako ima nekoliko ponuda da uđe radno u narednu godinu, Marina je reka - Ne!

- Moram priznati da sam odlučila da odmaram ovaj decembar, što ne znači da nisam spremila materijal i bila vredna što se tiče novih pesama. Danas me je baš zvao menadžer i kaže: "Ali zašto? Imamo Novu godinu, samo jedan dan, pa se ti vrati gde hoćeš". Ja mu kažem: "Ne želim, hoću sada ja, posle toliko godina, za tu Novu godinu da organizujem sebi kako sam zamislila" - istakla je Marina.

- Želim i zaslužujem i smatram da ništa neće da promeni ta Nova godina. Nije sve ni u parama, bilo bi lepo, tačno je, da se te noći zaradi fino, ali želela sam da dam prioritet drugim stvarima - objasnila je u emisiji "Grand specijal".

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas