MARINA VISKOVIĆ ODBILA DA RADI ZA NOVU GODINU: Evo šta je razlog

Marina Visković hoće kako ona želi, a ne kako mora.

Marinu Visković ne zanima duplo veći honorar kada je reč o nastupu za doček Nove godine. Pevačica je odlučila da ove godine Novu godinu dočeka onako kako ona želi, a ne kako to njen posao zahteva. I ako ima nekoliko ponuda da uđe radno u narednu godinu, Marina je reka - Ne!

- Moram priznati da sam odlučila da odmaram ovaj decembar, što ne znači da nisam spremila materijal i bila vredna što se tiče novih pesama. Danas me je baš zvao menadžer i kaže: "Ali zašto? Imamo Novu godinu, samo jedan dan, pa se ti vrati gde hoćeš". Ja mu kažem: "Ne želim, hoću sada ja, posle toliko godina, za tu Novu godinu da organizujem sebi kako sam zamislila" - istakla je Marina.

- Želim i zaslužujem i smatram da ništa neće da promeni ta Nova godina. Nije sve ni u parama, bilo bi lepo, tačno je, da se te noći zaradi fino, ali želela sam da dam prioritet drugim stvarima - objasnila je u emisiji "Grand specijal".

(Kurir)

