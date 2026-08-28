MESTO GDE LETUJU DžORDŽ I AMAL KLUNI ODUZIMA DAH: Vila koju je napravio grof nalazi se u blizini njihove kuće, a noć u njoj košta 2.000 evra (FOTO)

Džordž Kluni i njegova supruga Amal fotografisani su ispred vile Pasalakva i svetski mediji su preneli da su Klunijevi tu na letovanju, međutim, istina je ipak malo drugačija
Klunijevi obučeni u belo iskrcali su se ispred luksuznog butik hotela Pasalakva na jezeru Komo i svetski mediji su odmah preneli da su Amal i Džordž došli na letovanje. Međutim, uspešan bračni dvojac koji vodi svoju humanitarnu fondaciju "Kluni fondacija za pravdu" ovaj luksuzni kompleks koriste samo da bi ugostili svoje zvanice, umesto u svojoj kući koja se nalazi samo šest kilometara dalje. Klunijevi često koriste ovaj hotel za organizaciju gala večera, donatorskih večeri i sastanaka njihove fondacije za ljudska prava.
Kada žele da promene ambijent ili ugoste prijatelje iz Holivuda na formalnoj večeri van doma, Pasalakva im je omiljeno mesto zbog vrhunske privatnosti i restorana.
George and Amal Clooney spotted arriving at the historic Villa Passalacqua on Lake Como. pic.twitter.com/vHBEHa4ukG— Thought Catalog (@ThoughtCatalog) August 27, 2026
Klunijeva vila Oleandra se nalazi samo 6 kilometara dalje i ako dolaze kolima potrebno im je 12 minuta, a 9 ukoliko dolaze brodićem. Poznato je da je Kluni upravo u tu vilu odveo Amal kad su se upoznali, a tamo ju je i zaprosio.
Priča se da obožavaju privatnost koju im taj dom pruža, a njihovi prijatelji znaju da moraju da ostave telefon na ulazu ukoliko dolaze kod njih u vilu Oleandru.
Šta nudi luskuzni hotel Pasalakva
Pasalakva je ultraluksuzni istorijski butik hotel sa 24 apartmana, smešten na terasastom imanju sa pogledom na jezero Komo u Moltraziju, u Italiji.
Smešten u Moltraziju, oko 15 minuta od grada Koma i manje od sat vremena vožnje od Milana.
Izgrađen početkom 19. veka od strane grofa Andrea Lučinija Pasalakva na zemljištu koje je nekada bilo u vlasništvu pape Inokentija IX.
Kompozitor Vinčenco Belini je ovde živeo 1829. godine i napisao čuvene opere poput Norme.
Hotel je restaurirala porodica De Santis (vlasnici Grand hotela Tremeco) i ponovo ga otvorila 2022. godine.
Hotel ima samo 24 jedinstvena apartmana raspoređena u tri različita prostora: glavna vila, palata i Kasa al Lago. Sadrži zapanjujući otvoreni bazen smešten na baštenskoj terasi, privatni mol za pristup čamcima, spa centar, fitnes centre i prostrane istorijske bašte sa skrivenim tunelima.
Noćenje u ovoj vili po osobi košta 2.000 evra i skoro uvek su svi kapaciteti popunjeni.
(Stil)
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